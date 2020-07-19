1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

DSÖ'den korkutan virüs açıklaması: Bir rekor daha kırıldı

Dünya Sağlık Örgütü, corona virüsü ile ilgili güncel verileri açıklarken, son 24 saat içerisinde tespit edilen Covid-19 vaka sayısının, salgının başından beri en yüksek seviyeye çıktığını duyurdu.
 19 Temmuz 2020 09:25
Yazdır
DSÖ'den korkutan virüs açıklaması: Bir rekor daha kırıldı

Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışmalarını sürdüren ve corona virüsü salgınıyla birlikte daha da görünür hale gelen Dünya Sağlık Örgütü, Covid-19 salgını ile ilgili açıklama yaptı. Dünya Sağlık Örgütü son 24 saat içerisinde dünya çapında 259.848 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Dünya çapındaki vaka sayısının 13.8 milyonu geçtiğini açıklayan Dünya Sağlık Örgütü, son 24 saat içerisinde tespit edilen 259.848 yeni vakanın bir rekor olduğunu da duyurdu. Daha önceki rekor ise cuma günü kırılmıştı. Cuma günü elde edilen veriler üzerinden yapılan açıklamada ise o gün dünya çapında toplam 237.743 yeni vaka tespit edildiği duyurulmuştu.

Öte yandan son 24 saat içerisinde dünya çapında 7.360 insanın Covid-19'a bağlı sebeplerle yaşamını yitirdiği belirtilmişti.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İngiltere'de hızlı sonuç veren Kovid-19 antikor testi geliştirildi
18 Temmuz 2020 18:00		 Kovid-19'dan ölenlerin sayısı dünya genelinde 600 bini geçti
18 Temmuz 2020 14:10
Trump: Maske zorunluluğunu onaylamayacağım
18 Temmuz 2020 09:34		 Twitter skandalına FBI müdahale etti
18 Temmuz 2020 08:32
DSÖ: Virüse ikinci kez yakalanılması konusunda tam bir cevabımız yok
17 Temmuz 2020 23:00		 ABD'de virüste yeni rekor: Bir günde 79 bin yeni vaka
17 Temmuz 2020 17:19
Virüste umut veren araştırma: Bağışıklığı 20 yıl sürebilir
17 Temmuz 2020 17:08		 Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 13 milyon 976 bini geçti
17 Temmuz 2020 13:39
Rus hacker'lar Kovid-19 aşı bilgilerini çalacak iddiası
17 Temmuz 2020 11:07		 Gurbetçinin ekmek arasına koyduğu 100 bin sterline el konuldu
17 Temmuz 2020 09:01
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:33 - Maskesiz ve sosyal mesafesiz düğün kamerada09:25 - DSÖ'den korkutan virüs açıklaması: Bir rekor daha kırıldı09:15 - Kredi kartı ile harcama salgın öncesini geçti09:05 - İmamoğlu'nun Bodrum'daki milyonluk usulsüz villasına inceleme08:55 - Seçim sisteminde iki önemli değişiklik08:45 - Meclis'te pandemi yorgunluğu
08:40 - İmam-hatiplerde dokuz dilde eğitim08:30 - TOGG yerli ve milli batarya ile yola çıkacak08:20 - Z Kuşağı: Geleceği onlar belirleyecek08:10 - TTK Başkanı: Çok pişmanım, Cumhurbaşkanımız istifa et derse ederim07:55 - Oto pazarlarına koronavirüs kuralları07:45 - HDP'li vekilin tecavüz ettiği mağdur kadın yaşadıklarını anlattı
07:30 - Mehmetçik 45 km derinde: Hedef Mahmur kampı07:25 - Siparişler eve geldi, siber saldırılar arttı07:15 - Yabancılar yatırım için sıraya girdi07:00 - Maaş kat sayısı artışı memurlar dışında hangi ödemeleri değiştirdi?06:45 - Sıcaklıklar 5-8 derece artacak- Haritalı
06:35 - Türbe ziyareti yapanların üzerine tüfekle ateş açıldı: 2 yaralı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Yerli otomobilin, söylenildiği gibi, 2022'nin son çeyreğinde banttan indirileceğine inanıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Mehmet Metiner'in FETÖ sözleri Bakan Soylu'yu kızdırdı
TTK Başkanı: Çok pişmanım, Cumhurbaşkanımız istifa et derse ederim
TOKİ, güya taksit ertelemişti!
İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
HDP'li vekilin tecavüz ettiği mağdur kadın yaşadıklarını anlattı
Seçim sisteminde iki önemli değişiklik
Maaş kat sayısı artışı memurlar dışında hangi ödemeleri değiştirdi?
Birim sekreteri atamasında ilgili dekan veya müdürün görüşü alınmalı mı?
TOGG yerli ve milli batarya ile yola çıkacak
Bilirkişilik alt uzmanlık alanında 24 saat eğitim alma zorunluluğu kaldırıldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sebepsiz yere ağacı söken kişi 1
Ğ Harfi 1
17.07.2020 galatasaray vs göztepe maçı 3
dünya fenerbahçeliler günü 1
kek 2
altın bilezik 2
selçuk inan 1
nikola kalinic 1
erzurumspor 1
her şey çok güzel olacak sözü fetö'ye ait 2
SON İLANLAR
Kütahya Dumlupınar Öğretim Üyesi Alım İlanı
Hazine ve Maliye Bakanlığı 39 sözleşmeli personel alacak
Tekirdağ Çorlu Belediyesi 25 zabıta memuru alacak
Üsküdar Belediyesi 40 zabıta memuru alacak
Burdur Çeltikçi Belediyesi 4 memur alacak
Rize Derepazarı Belediyesi 4 memur alacak
Fatih Belediyesi 50 memur alacak
Antalya Gündoğmuş SYDV Personel Alım İlanı
Kurtalan Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Geyikli Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam