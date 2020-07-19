Maskesiz ve sosyal mesafesiz düğün kamerada
|19 Temmuz 2020 09:33
|Yazdır
Gaziosmanpaşa'da mahallede düğün eğlencesi yapan bir grup, yeni tip korona virüs salgını ile mücadele kapsamında alınan maske takma zorunluluğu ve sosyal mesafe kuralını hiçe saydı. Eğlenceye katılanların kuralları umursamadan halay çektiği anlar kameraya yansıdı.
Dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs salgını ile mücadele devam ederken, yaz ayının gelmesiyle birlikte düğün sezonu da açıldı. Yetkililer salgının yayılmaması adına düğünlerin bazı kurallar çerçevesinde yapılması kararı aldı. Gaziosmanpaşa'da kameralara yansıyan görüntülerde vatandaşların kuralları hiçe saydığı görüldü. Mahallede yapılan düğünde eğlenceye katılan vatandaşların maske takma zorunluluğu ve sosyal mesafe kuralına uymaması dikkat çekti. Eğlenceye katılanların kuralları umursamadan halay çektiği anlar kameraya yansıdı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|2 kilometrelik piknik kuyruğu... 1 saatte 300 araç girdi
19 Temmuz 2020 12:35
|Hatalı basım 50 lirayı koleksiyonerler için satışa çıkardı
19 Temmuz 2020 12:24
|Uyarılara rağmen düğünde 70 kişi kol kola halayda
19 Temmuz 2020 12:15
|Ayağına maske takılan kaplumbağayı çocuklar kurtardı
19 Temmuz 2020 12:10
|O ilde vaka sayısı artıyor, yoğunluk azalmıyor
19 Temmuz 2020 11:20
|Köy hayatını seçti, markalaşan hobisi ile bal ihracatına geçti
19 Temmuz 2020 10:05
|E-5 karayolundaki düğün konvoyunda 'makas' terörü
19 Temmuz 2020 09:39
|Kura Nehri'nin oluşturduğu menderesler mest ediyor
18 Temmuz 2020 23:53
|Kuşadası Dilek Yarımadası Milli Parkı ziyaretçi rekoru kırdı
18 Temmuz 2020 23:10
|Artvin'de Maden köy şelalesi keşfedilmeyi bekliyor
18 Temmuz 2020 23:08