1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Virüsü unutturan sıcaklık... Hiçbir şey olmamış gibi davranılıyor

Antalya'da sıcak havadan bunalan vatandaşlar Konyaaltı Sahili'ne akın etti. Tatilcilerin güneş izi olduğu gerekçesiyle maske takmadığı gözlenirken Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, denizden çıkınca maske takmanın şart olduğunu vurgulayarak, "Hiçbir şey olmamış gibi davranılıyor. Geçen yıldan hiçbir farkımız kalmamış. Bizi sıkıntılı bir süreç bekliyor" dedi.
 19 Temmuz 2020 09:56
Yazdır
Virüsü unutturan sıcaklık... Hiçbir şey olmamış gibi davranılıyor

Turizm kenti Antalya'da, hava sıcaklığı 31, deniz suyu sıcaklığı ise 30 dereceyi gördü. Nem oranının yüzde 70 olduğu kentte, hafta sonunu da fırsat bilen tatilciler, Konyaaltı Sahili'ne akın etti. Sosyal mesafe ve maske kuralına uymadıkları gözlenen tatilcilerin çevreye attığı maskeler dikkat çekti. Sahilde vatandaşların büyük kısmı iç içe oturup güneşlenirken, denize girenlerin çoğunlukla çocuk olduğu gözlendi. Uzmanların tüm uyarılarına rağmen maske takmayanlar, güneş izini bahane etti.

GÖRÜLEN TABLOLAR BEKLENİLEN DÜZEYDE DEĞİL

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Covid-19 Virüs Salgını Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde çekilen fotoğraf ve görüntüleri incelediğinde sahildeki vatandaşların maske takmamasına ve sosyal mesafe kuralına uymamasına tepki gösterdi. Prof. Dr. Yalçın, "Fotoğraflara baktığımızda maske takılmadığını görüyoruz. Öncelikle maske takılmasını sosyal ortamda önemli bir koruyucu önlem olduğunu biliyoruz. Bu gördüğümüz manzara, bu mevsimde beklediğimiz düzeylere ulaşmamızı engelliyor. Bu kadar önlem, izolasyon, karantina önlemlerine rağmen beklenilen noktalara henüz ulaşılmış değil" dedi.

BİZİ SIKINTILI SÜREÇ BEKLİYOR

Koronavirüs Bilim Kurulu'nun büyük emek harcadığını ancak buna rağmen insanların hala çok duyarsız olduğunu ve sıkıntılı günlerin yaklaştığını belirten Prof. Dr. Yalçın, "Bilim Kurulu insanları bu konu hakkında kafa yoruyor ve bizim söylediklerimizin dikkate alınmadığını görüyorum. Cidden üzülüyorum. Hiçbir şey olmamış gibi davranılıyor. Geçen yıldan hiçbir farkımız kalmamış. Bir ders çıkarmamız gerekiyordu. Bu ders çıkarılmamış. Vaka sayılarının düşmüş olması gerekirdi ama olmadı. Bizi sıkıntılı bir süreç bekliyor" şeklinde konuştu.

DENİZDEN ÇIKINCA MUTLAKA MASKE TAKIN

Her ortamda maske takılmasını öneren Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, "Denizde çıkartabilirsiniz ama denizden çıktıktan sonra mutlaka maske takın. Sıcak nedeniyle terleyeceksinizdir O yüzden yanınıza birkaç tane daha maske alın. Terle birlikte maske ıslandığı zaman etkinliği kalkıyor, o nedenle yeni maske kullanın. Sosyal mesafeyi etrafındaki kişilere göre kişi kendisi belirleyebilir. Elimizi de sık sık yıkayalım. Elimizi yıkama olanağımız yoksa küçük el antiseptiğiyle ya da kolonyayı yanımızda bulundurabiliriz" dedi.

SAHİLDE MASKE KİRLİLİĞİ

Sahilde maske takıp, sosyal mesafe kuralına uyan Eren Büyükeren, maske takmanın sağlık açısından önemli olduğuna dikkati çekti. Tatil için gelinebilecek en güzel yerlerden birinin Antalya olduğunu belirten Büyükeren, "Maskem yolda koptu ama ben yine de bağlayıp taktım. Hastalığa karşı koruyuculuğu var. Fiziki mesafeye de dikkat ediyorum. Maskeyle güneşlenmek zor oluyor ama yapacak bir şey yok iz kalırsa da bir daha yanarız" dedi.

Maske takarak güneşlenen bir diğer tatilci Yusuf Emre Gündoğdu, pandemi sürecinden sonra tatile kaldıkları yerden devam ettiklerini söyledi. Maskeyle güneşlenmenin zor olduğunu da anlatan Gündoğdu, "Maskeyle zor oluyor ama kendi sağlığımı düşünmek zorundayım. Maske izi kalırsa çok garip olur. Yapacak bir şey yok maske takmak zorundayız" diye konuştu.

Bursa'dan Antalya'ya gelen Berfin Özdemir ise maske takmadığını bunun yerine sosyal mesafeye dikkat ettiğini söyledi. Koronavirüs salgınından korktuğunu anlatan Özdemir, "Maskem vardı ama buraya gelirken rüzgardan uçurdum. Gelince sosyal mesafeye dikkat ederek oturmayı tercih ettim" dedi.Sahilde maskesiz güneşlenen Ramazan Ünsal ise sahilde maske takılmaması gerektiğini savundu. Rüzgar nedeniyle maskelerin denize uçtuğunu ve kirliliğe neden olduğunu anlatan Ünsal, "Dubaları geçin göreceksiniz maske ve kirlilik var. Uçan maskeler denizin dibinde. Maskem var cebimde ama fiziki mesafeye uyarak oturuyorum. Maske takmanın bir anlamı yok" diye konuştu.

Maskesiz güneşlenen bir başka tatilci Ali Akın ise sahile gelerek, sağlık bulduğunu söyledi. Koronvirüsle mücadelede bağışıklığını dinç tutmakla yetindiğini anlatan Akın, "Sahil kalabalık çünkü yaz mevsimi. İnsanlar hafta sonu olduğu için sahile geliyor. Sorumsuz insanlar maskelerini denize atıyor buna çok üzülüyorum. Denizde maske, eldiven takılmaz. Mesafeye uyunca maske takmaya gerek yok bence" dedi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Elsiz ve ayaksız doğdu ama hayata sıkı sıkı sarıldı
19 Temmuz 2020 12:21		 Salgın yabancıların arsa ve konut alımını da etkiledi
19 Temmuz 2020 11:14
Kredi kartı ile harcama salgın öncesini geçti
19 Temmuz 2020 09:15		 Z Kuşağı: Geleceği onlar belirleyecek
19 Temmuz 2020 08:20
Oto pazarlarına koronavirüs kuralları
19 Temmuz 2020 07:55		 Siparişler eve geldi, siber saldırılar arttı
19 Temmuz 2020 07:25
Maaş kat sayısı artışı memurlar dışında hangi ödemeleri değiştirdi?
19 Temmuz 2020 07:00		 Sıcaklıklar 5-8 derece artacak- Haritalı
19 Temmuz 2020 06:45
Kazada hayatını kaybeden öğretmen ve ailesi toprağa verildi
18 Temmuz 2020 23:13		 Ehliyetsiz sürücü ikiz plaka ile yakalandı! 11 bin TL ceza yedi
18 Temmuz 2020 22:48
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:35 - 2 kilometrelik piknik kuyruğu... 1 saatte 300 araç girdi12:26 - Van Gölü'nde ulaşılan ceset sayısı 56'ya ulaştı12:24 - Hatalı basım 50 lirayı koleksiyonerler için satışa çıkardı12:21 - Elsiz ve ayaksız doğdu ama hayata sıkı sıkı sarıldı12:15 - Uyarılara rağmen düğünde 70 kişi kol kola halayda12:10 - Ayağına maske takılan kaplumbağayı çocuklar kurtardı
12:05 - Köpekleri sopa ile döven adam kelepçelenerek gözaltına alındı12:00 - 'Namusuma yan baktın' diyerek tekme tokat dövdüler11:54 - Oyun sektörü 'altın çağını' yaşıyor11:43 - İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonu11:39 - Çeltikçi Belediyesi, Konya ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesini örnek almalı11:37 - Türk yükseköğretimi YÖK'ün ilk sanal fuarıyla yarın dünyaya açılıyor
11:33 - Konut faizlerindeki indirim rekoru da beraberinde getirdi11:28 - TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?11:20 - O ilde vaka sayısı artıyor, yoğunluk azalmıyor11:16 - Virüsü yenen doktor: Hiç kimse gençliğine, sağlığına güvenmesin11:14 - Salgın yabancıların arsa ve konut alımını da etkiledi
11:09 - FETÖ'nün sözde 'İncirlik Üssü mahrem imamı' sahte kimlikle hücre evi kiralamış
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Yerli otomobilin, söylenildiği gibi, 2022'nin son çeyreğinde banttan indirileceğine inanıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
'Çok pişmanım, Cumhurbaşkanımız istifa et derse ederim'
Mehmet Metiner'in FETÖ sözleri Bakan Soylu'yu kızdırdı
HDP'li vekilin tecavüz ettiği mağdur kadın yaşadıklarını anlattı
Seçim sisteminde iki önemli değişiklik
O ilde vaka sayısı artıyor, yoğunluk azalmıyor
TOKİ, güya taksit ertelemişti!
Maaş kat sayısı artışı memurlar dışında hangi ödemeleri değiştirdi?
İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
TOGG yerli ve milli batarya ile yola çıkacak
Sakal inadı işinden etti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
a101 1
dilenci 1
vis a vis 1
nicolas anelka 1
cumhurbaşkanımız isterse istifa ederim 1
kıyamet 2
yulaf ezmesi 1
netflix'in türkiye'den ayrılması 1
ye kürküm ye 2
müteharrik 2
SON İLANLAR
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam