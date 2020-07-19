1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İkinci el oto pazarı açıldı, alıcı bakmakla yetindi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde korona virüs salgını sebebiyle aylardır kapalı olan ikinci el oto pazarı yeniden açıldı. Pazara fazla rağbet olmazken, fiyatların yüksek olması dikkat çekti.
 19 Temmuz 2020 10:17
Yazdır

Bursa'nın İnegöl ilçesinde korona virüs salgını sebebiyle aylardır kapalı olan ikinci el oto pazarı yeniden açıldı. Pazara fazla rağbet olmazken, fiyatların yüksek olması dikkat çekti.

Korona virüs salgını sebebiyle Türkiye genelinde olduğu gibi Bursa'nın İnegöl ilçesinde de ikinci el oto pazarı geçici bir süreliğine kapanmıştı. Normalleşme sonrası pazar yine aynı yerinde kuruldu. Ancak birçok kişi pazarın açıldığından habersiz olduğundan pazara ilgi az oldu. Gelen vatandaşlar ise fiyatların yüksek olmasından dolayı arabalara bakmakla yetindi. Salgın sebebiyle sıfır araçların piyasada kalmaması ikinci el araç fiyatlarını uçurdu. Salgın öncesi 70 bin TL olan bir aracın fiyatının bugün 100 bin TL olduğu görüldü. Pazara aracını satmaya getiren vatandaşlar, ikinci el piyasasında büyük bir yükseliş olduğunu belirttiler.

Araba almaya gelenler ise fiyatların çok yüksek olduğunu, bunun sebebinin de sıfır araç üretimi yapılmaması ve piyasada araç olmaması olduğunu söylediler. Vatandaşlar birkaç ay daha ikinci el fiyatlarının böyle gideceğini, sıfır araçların piyasa sürülmesiyle fiyatların düşüşe geçeğini ifade ettiler.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
TOGG yerli ve milli batarya ile yola çıkacak
19 Temmuz 2020 08:30		 Banttan inecek olan yerli otomobilin ilk modeli belli oldu
18 Temmuz 2020 17:18
İkinci elde fiyatlar sıfırı geçti
18 Temmuz 2020 17:00		 TOGG için ilk kazma: Fabrika temelini Erdoğan atacak
18 Temmuz 2020 07:20
İkinci elde Serdar Bey deşifre oldu sıra Ahmet beyde!
17 Temmuz 2020 09:46		 FCA ve Groupe PSA grubu tek çatı altında toplanıyor
16 Temmuz 2020 23:42
İkinci el araçta 'opsiyon oyunu' uyarısı
16 Temmuz 2020 21:35		 TOGG, Türkiye'yi 'tarihe iz bırakmaya' davet ediyor
16 Temmuz 2020 16:14
TOGG'un üretileceği fabrikanın temeli bu tarihte atılacak
16 Temmuz 2020 14:59		 Araştırma yapıldı! Otomobil lastiklerinde büyük tehlike
15 Temmuz 2020 22:37
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:35 - 2 kilometrelik piknik kuyruğu... 1 saatte 300 araç girdi12:26 - Van Gölü'nde ulaşılan ceset sayısı 56'ya ulaştı12:24 - Hatalı basım 50 lirayı koleksiyonerler için satışa çıkardı12:21 - Elsiz ve ayaksız doğdu ama hayata sıkı sıkı sarıldı12:15 - Uyarılara rağmen düğünde 70 kişi kol kola halayda12:10 - Ayağına maske takılan kaplumbağayı çocuklar kurtardı
12:05 - Köpekleri sopa ile döven adam kelepçelenerek gözaltına alındı12:00 - 'Namusuma yan baktın' diyerek tekme tokat dövdüler11:54 - Oyun sektörü 'altın çağını' yaşıyor11:43 - İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonu11:39 - Çeltikçi Belediyesi, Konya ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesini örnek almalı11:37 - Türk yükseköğretimi YÖK'ün ilk sanal fuarıyla yarın dünyaya açılıyor
11:33 - Konut faizlerindeki indirim rekoru da beraberinde getirdi11:28 - TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?11:20 - O ilde vaka sayısı artıyor, yoğunluk azalmıyor11:16 - Virüsü yenen doktor: Hiç kimse gençliğine, sağlığına güvenmesin11:14 - Salgın yabancıların arsa ve konut alımını da etkiledi
11:09 - FETÖ'nün sözde 'İncirlik Üssü mahrem imamı' sahte kimlikle hücre evi kiralamış
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Yerli otomobilin, söylenildiği gibi, 2022'nin son çeyreğinde banttan indirileceğine inanıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
'Çok pişmanım, Cumhurbaşkanımız istifa et derse ederim'
Mehmet Metiner'in FETÖ sözleri Bakan Soylu'yu kızdırdı
HDP'li vekilin tecavüz ettiği mağdur kadın yaşadıklarını anlattı
Seçim sisteminde iki önemli değişiklik
O ilde vaka sayısı artıyor, yoğunluk azalmıyor
TOKİ, güya taksit ertelemişti!
Maaş kat sayısı artışı memurlar dışında hangi ödemeleri değiştirdi?
İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
TOGG yerli ve milli batarya ile yola çıkacak
Sakal inadı işinden etti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kek 2
ateş ölçer 1
patates kızartması 4
nikola kalinic 1
yulaf ezmesi 1
kısıtlama getirmek zor 3
rüzgar gülü 1
Koca yaşlı şişko dünya 1
ye kürküm ye 2
cumhurbaşkanımız isterse istifa ederim 1
SON İLANLAR
Kütahya Dumlupınar Öğretim Üyesi Alım İlanı
Hazine ve Maliye Bakanlığı 39 sözleşmeli personel alacak
Tekirdağ Çorlu Belediyesi 25 zabıta memuru alacak
Üsküdar Belediyesi 40 zabıta memuru alacak
Burdur Çeltikçi Belediyesi 4 memur alacak
Rize Derepazarı Belediyesi 4 memur alacak
Fatih Belediyesi 50 memur alacak
Antalya Gündoğmuş SYDV Personel Alım İlanı
Kurtalan Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Geyikli Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam