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Kadın avukattan, ünlülerin avukatına bebek savaşı

Ünlü isimlerin avukatı Çağrı Ç., hamile kalan avukat sevgilisini bebeğin kendisinden olmadığını söyleyip terk etti. DNA testi talep eden kadın avukat, 400 bin liralık tazminat davası açtı
 19 Temmuz 2020 10:25
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Kadın avukattan, ünlülerin avukatına bebek savaşı

İstanbul Barosu avukatlarından Çağrı Ç., kendisi gibi avukat olan A.Ş., isimli genç kadınla birlikteydi. İddiaya göre avukat kadın, bu birliktelikten hamile kaldı. Birçok ünlü ismin avukatlığını da yapan Çağrı Ç., kendisinin kısır olduğunu, üreme kanallarını dondurduğunu ve kendisinden olamayacağını öne sürerek bebeği reddetti. Yine iddiaya göre avukat Ç., "Eğer bebeğin adını Çağrı koyarsan kabul ederim" dedi. Bununla da yetinmeyen Çağrı Ç., genç kadın avukatların bulunduğu bir sosyal medya platformunda A.Ş.'nin yaşadığı olayı müvekkili yaşamış gibi paylaşıp, bir de alay konusu etti.

ANNELİK DUYGUSU AĞIR BASTI

Avukat A.Ş.'ye başka bir ilişkisi olduğunu ve kendisini rahatsız etmemesini söyleyince yaşadıkları karşısında bebeği aldırmaya düşünen anne adayı, vicdan azabı ve annelik duygusu nedeniyle bu düşünceden vazgeçti ve bir erkek bebek dünyaya getirdi. Doğumdan haberdar olan avukat Çağrı Ç., kendi rızası dışında meydana gelen çocuğu asla kabul etmeyeceğini belirtti. Yaşadıkları zorluklar nedeniyle sütten kesilen anne A.Ş., hem fiziksel hem de manevi olarak sıkıntılar yaşadı.

'DNA TESTİ YAPILSIN'

İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvuran A.Ş., bebeğin babası olduğunu DNA testiyle Çağrı Ç.'ye ait olduğunu ve oğlunun baba nüfusuna kayıt ettirilmesini talep ederek dava açtı. Genç anne, maddi ve manevi olarak Çağrı Ç.'nin kendisine 400 bin liralık tazminat ödemesini talep etti.

DİLEK YAMAN
Sabah
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