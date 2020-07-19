Adli tatil yarın başlıyor
|19 Temmuz 2020 10:50
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Yargıda toplu izin kullanımı anlamına gelen adli tatil yarın başlayacak.
Adli tatil boyunca adliyelerde görev yapacak nöbetçi mahkemeler, tutuklusu olan ve acil nitelik taşıyan davalara bakacak. Diğer davalara ise yeni adli yıla kadar ara verilecek.
Yüksek yargı organları Danıştay ile Yargıtayda nöbetçi heyetler görev yapacak.
Danıştayda görev yapacak nöbetçi heyet, esastan karar veremeyecek ve yalnızca "yürütmenin durdurulması" taleplerini karara bağlayacak.
Yargıtayda da ceza ve hukuk olmak üzere iki nöbetçi daire görev yapacak. Ceza dairesi, tutuklu sanıklarla ilgili dosyalara bakacak.
Anayasa Mahkemesi ise adli tatil kapsamına girmiyor.
Adli tatil, 31 Ağustos'ta sona erecek.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin kimi davalar adli tatilde de görülmeye devam edilecek.
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