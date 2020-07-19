1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

FETÖ'nün sözde 'İncirlik Üssü mahrem imamı' sahte kimlikle hücre evi kiralamış

Adana'da, FETÖ/PDY'nin sözde "İncirlik Üssü mahrem imamı" olduğu gerekçesiyle yargılanıp üst sınırdan 9 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan sanık hakkındaki hükmün gerekçesi hazırlandı
 19 Temmuz 2020 11:09
Yazdır
FETÖ'nün sözde 'İncirlik Üssü mahrem imamı' sahte kimlikle hücre evi kiralamış

Adana'da, FETÖ/PDY davasında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl 9 ay hapse mahkum edilen sözde "İncirlik Üssü mahrem imamı" hakkındaki gerekçeli kararda, sanığın örgüt mensuplarının saklanması için sahte kimlikle "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evi kiraladığı belirtildi.

11. Ağır Ceza Mahkemesince eski öğretmen M.K. hakkında hazırlanan 23 sayfalık gerekçeli kararda, FETÖ/PDY'nin yapısı, işleyişi, mali kaynakları, kamu kurumlarına sızma stratejisi, "kendisinden olmayanlar" üzerinde oluşturduğu baskı ve darbe girişimiyle ilgili bağlantısı gibi ayrıntılara yer verildi.

Kararda M.K'nin, örgüt içi tayine tabii tutularak Kayseri, Diyarbakır ve Adana'da FETÖ ile iltisaklı kurumlarda çalıştığı, "üst düzey" ve aktif örgüt mensuplarıyla arasında HTS kayıtlarının bulunduğu, "Abdülsamet" kod adıyla İncirlik Üssü'ndeki subaylardan sorumlu mahrem imam konumunda faaliyet göstererek örgüte eleman temin ettiği bildirildi.

Sanığın örgütsel bağı kuvvetlendirmek, korumak, sırların deşifre olmasını engellemek amacıyla çeşitli talimatlar verdiği anlatılan kararda, M.K'nin yargılama safhasında inkar etmesine karşın FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığının teknik verilerle tespit edildiğine de yer verildi.

- Sahte kimlikle hücre evi kiralamış

M.K'nin FETÖ içinde verilen görevleri sorgulamaksızın kabul ederek örgütle organik bağını ortaya koyduğu ve örgütle süreklilik gösterecek şekilde ilişki içinde oldugu belirtilen kararda, tanık B.T'nin de ifadelerine yer verildi.

B.T, sanık M.K'yi tanıdığını belirterek, şunları anlattı:

"Sanık kendisini bana İbrahim Yılmaz ismiyle tanıtarak 2014-2017'de yöneticiliğini yaptığım binadan daire kiralamıştı. Ben sanığın adının M.K. olduğunu sonradan öğrendim. Bu şahsın kiraladığı eve 8-16 yaşındaki çocuklar gelirdi. Ayrıca akşamları grup halinde kadınlar ve erkeklerin farklı zamanlarda gelip gittiklerine şahit oldum. Darbe girişiminden sonra eve misafir olarak gelenler bir anda kesildi."

Diğer tanık B.S. de 2003'te, sanığın öğretmenlik yaptığı dershanede kendisiyle tanıştığını aktararak şunları kaydetti:

"M.K'nin yönlendirmesiyle haftada bir 'abi' denilen kişilerin ders çalıştırması için FETÖ'nün evlerine gittim. Üniversite sınavı sonrası yaptığım tercihlerde M.K'nin yönlendirmesiyle kimya bölümünü okudum. Üniversite eğitimi aldığım yerde yine örgütün evlerinde kaldım. 2008'de okulu bitirip Kayseri'ye döndüğümde M.K. beni örgüte ait dershanede işe aldı. Dershanede çalışanlar haftanın iki günü toplanıyordu. Bu toplantıların birisi dershanede diğeri evlerde oluyordu. Toplantılarda 'himmet' ve 'kurban bağışı' adı altında para toplanıyordu. Bizden örgütün yayın organları olan Zaman gazetesi ve Sızıntı dergisine abone olmamız isteniyordu, bunları yapmadığımız takdirde dershanede çalışamazdık."

- İnkar odaklı savunmaya üst sınırdan ceza

Kararda, ByLock tespit tutanağı, tanık beyanları, sanığın örgüt elebaşının talimatı sonrası Bank Asya'da aktif katılım hesabı açtırdığı, örgüt mensuplarıyla irtibatı dikkate alındığında FETÖ üyesi olduğunun anlaşıldığı, M.K'nin inkar etmesine rağmen ByLock kullandığının tespit edildiği, bu nedenle de sanığa üst sınırdan 9 yıl 9 ay hapis cezası verildiği ifade edildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonu
19 Temmuz 2020 11:43		 Mehmetçik 45 km derinde: Hedef Mahmur kampı
19 Temmuz 2020 07:30
FETÖ'den gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i itirafçı oldu
18 Temmuz 2020 20:37		 3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
18 Temmuz 2020 20:23
KHK ile ihraç edilen şüpheli tutuklandı
18 Temmuz 2020 16:08		 MSB: Yüksekova'da el yapımı patlayıcı imha edildi
18 Temmuz 2020 13:49
Konsolosluk görevlisinin tanımadığı FETÖ'cü yok
18 Temmuz 2020 12:39		 Salih Müslüm'ün teslim olan yeğeninin ifadesi ortaya çıktı
18 Temmuz 2020 11:57
Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesinde 6 terörist gözaltına alındı
18 Temmuz 2020 10:47		 MSB: Bir terörist, Mardin'de hudut karakoluna teslim oldu
18 Temmuz 2020 10:09
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:35 - 2 kilometrelik piknik kuyruğu... 1 saatte 300 araç girdi12:26 - Van Gölü'nde ulaşılan ceset sayısı 56'ya ulaştı12:24 - Hatalı basım 50 lirayı koleksiyonerler için satışa çıkardı12:21 - Elsiz ve ayaksız doğdu ama hayata sıkı sıkı sarıldı12:15 - Uyarılara rağmen düğünde 70 kişi kol kola halayda12:10 - Ayağına maske takılan kaplumbağayı çocuklar kurtardı
12:05 - Köpekleri sopa ile döven adam kelepçelenerek gözaltına alındı12:00 - 'Namusuma yan baktın' diyerek tekme tokat dövdüler11:54 - Oyun sektörü 'altın çağını' yaşıyor11:43 - İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonu11:39 - Çeltikçi Belediyesi, Konya ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesini örnek almalı11:37 - Türk yükseköğretimi YÖK'ün ilk sanal fuarıyla yarın dünyaya açılıyor
11:33 - Konut faizlerindeki indirim rekoru da beraberinde getirdi11:28 - TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?11:20 - O ilde vaka sayısı artıyor, yoğunluk azalmıyor11:16 - Virüsü yenen doktor: Hiç kimse gençliğine, sağlığına güvenmesin11:14 - Salgın yabancıların arsa ve konut alımını da etkiledi
11:09 - FETÖ'nün sözde 'İncirlik Üssü mahrem imamı' sahte kimlikle hücre evi kiralamış
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Yerli otomobilin, söylenildiği gibi, 2022'nin son çeyreğinde banttan indirileceğine inanıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
'Çok pişmanım, Cumhurbaşkanımız istifa et derse ederim'
Mehmet Metiner'in FETÖ sözleri Bakan Soylu'yu kızdırdı
HDP'li vekilin tecavüz ettiği mağdur kadın yaşadıklarını anlattı
Seçim sisteminde iki önemli değişiklik
O ilde vaka sayısı artıyor, yoğunluk azalmıyor
TOKİ, güya taksit ertelemişti!
Maaş kat sayısı artışı memurlar dışında hangi ödemeleri değiştirdi?
İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
TOGG yerli ve milli batarya ile yola çıkacak
Sakal inadı işinden etti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
18.07.2020 bağcılar'da polisimize saldırı 1
müteharrik 2
patates kızartması 4
kek kokusu 1
kürkçü dükkanına dönmek 5
nikola kalinic 1
bayram ikramiyesi artsın talebi 2
dilenci 1
her şey çok güzel olacak sözü fetö'ye ait 1
selçuk inan 1
SON İLANLAR
Kütahya Dumlupınar Öğretim Üyesi Alım İlanı
Hazine ve Maliye Bakanlığı 39 sözleşmeli personel alacak
Tekirdağ Çorlu Belediyesi 25 zabıta memuru alacak
Üsküdar Belediyesi 40 zabıta memuru alacak
Burdur Çeltikçi Belediyesi 4 memur alacak
Rize Derepazarı Belediyesi 4 memur alacak
Fatih Belediyesi 50 memur alacak
Antalya Gündoğmuş SYDV Personel Alım İlanı
Kurtalan Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Geyikli Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam