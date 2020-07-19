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Salgın yabancıların arsa ve konut alımını da etkiledi

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü verilerine göre, yabancılara geçen yılın ilk altı ayında 1016 arsa, 20 bin 408 konut, bu senenin aynı döneminde ise 977 arsa, 16 bin 145 konut satıldı
 19 Temmuz 2020 11:14
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Salgın yabancıların arsa ve konut alımını da etkiledi

Yabancılara arsa ve konut satışında, bu yılın ilk yarısında geçen senenin aynı dönemine göre düşüş oldu.

AA muhabirinin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü yetkililerinden aldığı bilgiye göre, dünyadaki gibi Türkiye'yi de etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, yabancıların konut ve arsa alımını etkiledi.

Yabancılara geçen yılın ilk altı ayında 1016 arsa, 20 bin 408 konut, bu senenin aynı döneminde ise 977 arsa, 16 bin 145 konut satıldı. Yabancıların arsa ve konut alımında ilk tercihleri İstanbul ve Antalya oldu.

Bu yılın ilk yarısında yabancıların en çok arsa aldığı ilk 10 il şöyle sıralandı:

"İstanbul 253, Antalya 80, Bursa 49, Manisa 49, Muğla 44, Sakarya 40, Tekirdağ 31, İzmir 26, Trabzon 26, Ankara 25."

Yılın ilk altı ayında yabancılara İstanbul'da 8 bin 151, Antalya'da 2 bin 811, Ankara'da 1002, Bursa'da 504, Yalova'da 451, Mersin'de 393, İzmir'de 373, Samsun'da 321, Muğla'da 294, Sakarya'da ise 292 konut satıldı.

- Türkiye'den en fazla konutu İranlılar aldı

Aynı dönemde Türkiye'den en fazla arsayı alan ilk 10 ülke şunlar oldu:

"Almanya 96, Afganistan 88, Irak 74, İran 59, Fas 50, Ürdün 48, Azerbaycan 43, İngiltere 40, Filistin 38, Katar 38."

En fazla konutun satıldığı ilk 10 ülke ise 2 bin 865 ile İran, 2 bin 510 ile Irak, 984 ile Rusya Federasyonu, 958 ile Afganistan, 556 ile Yemen, 544 ile Çin, 488 ile Ürdün, 473 ile Azerbaycan, 453 ile Almanya ve 443 ile Filistin olarak sıralandı.
Anadolu Ajansı
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