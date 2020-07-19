İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonu
Eylem hazırlığında oldukları iddia edilen 27 şüpheli gözaltına alındı
|19 Temmuz 2020 11:43
|Yazdır
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik 15 ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 27 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ adına faaliyette bulunan ve sosyal medya üzerinden Hz. Muhammet'e hakaret edilmesi üzerine eylem arayışı içerisine girdikleri belirtilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Yapılan çalışmaların ardından 15 ilçede belirlenen adreslere gerçekleştirilen operasyonlarda 27 kişi gözaltına alındı.
Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|FETÖ'nün sözde 'İncirlik Üssü mahrem imamı' sahte kimlikle hücre evi kiralamış
19 Temmuz 2020 11:09
|Mehmetçik 45 km derinde: Hedef Mahmur kampı
19 Temmuz 2020 07:30
|FETÖ'den gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i itirafçı oldu
18 Temmuz 2020 20:37
|3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
18 Temmuz 2020 20:23
|KHK ile ihraç edilen şüpheli tutuklandı
18 Temmuz 2020 16:08
|MSB: Yüksekova'da el yapımı patlayıcı imha edildi
18 Temmuz 2020 13:49
|Konsolosluk görevlisinin tanımadığı FETÖ'cü yok
18 Temmuz 2020 12:39
|Salih Müslüm'ün teslim olan yeğeninin ifadesi ortaya çıktı
18 Temmuz 2020 11:57
|Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesinde 6 terörist gözaltına alındı
18 Temmuz 2020 10:47
|MSB: Bir terörist, Mardin'de hudut karakoluna teslim oldu
18 Temmuz 2020 10:09