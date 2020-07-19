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'Namusuma yan baktın' diyerek tekme tokat dövdüler

Bolu'da sokakta bekleyen bir kişi, otomobilden inen 4 kişi tarafından "Namusuma yan baktın" iddiasıyla feci şekilde dövüldü
 19 Temmuz 2020 12:00
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'Namusuma yan baktın' diyerek tekme tokat dövdüler

Bolu'da sokakta bekleyen bir kişi, otomobilden inen 4 kişi tarafından "Namusuma yan baktın" iddiasıyla feci şekilde dövüldü.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Karaçayır Mahallesi Hitit Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen bir şahıs ile eşi sokakta bekledikleri sırada olay yerine gelen otomobilden inen bir kişi, "Namusuma yan baktın. Milletin namusuna neden sarkıyorsun" diyerek kaldırımda bekleyen adama saldırdı. Aldığı darbelerle yere düşen adam kaçmaya çalıştığı sırada araçtan inen 3 kişi daha şahsı darp etmeye başladı. Eşini darp edilmekten kurtarmaya çalışan kadın, tüm çabalarına rağmen başarılı olamadı. 4 kişi tarafından feci şekilde dövülen şahıs, olay yerindeki bir iş yerine sığınarak kurtulabildi. Vatandaşı darp eden 4 kişi olay yerine geldikleri otomobille kaçarken, darp edilen şahsın şikayetçi olmadığı öğrenildi.

İsmi öğrenilemeyen vatandaşın 4 kişi tarafından feci şekilde darp edilmesi olay yerindeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına da yansıdı.
İhlas Haber Ajansı
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