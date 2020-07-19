Ayağına maske takılan kaplumbağayı çocuklar kurtardı
İzmir'de sokağa atılan maskenin ayağına takılması sonucu hareket etmekte zorlanan kaplumbağa yavrusunu çocuklar kurtardı
|19 Temmuz 2020 12:10
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İzmir'de sokağa atılan maskenin ayağına takılması sonucu hareket etmekte zorlanan kaplumbağa yavrusunu çocuklar kurtardı.
Gaziemir ilçesi Irmak Mahallesi'nde sokağa atılan cerrahi maske ayaklarına dolanan bir kaplumbağa yavrusu, hareket etmekte zorlandı.
Evinin balkonundan hayvanın durumunu fark eden Ayşegül Baysal, bunun üzerine kardeşiyle aşağı inerek evden getirdiği makasla ipleri kesti. Bu sayede rahatlayan kaplumbağa ilerlemeye devam etti.
Ayşegül Baysal, koronavirüs döneminde atık eldiven ve maskelerin sayısının çok arttığını belirterek, insanların bu konuda duyarlı olmasını istedi.
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