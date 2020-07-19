Hatalı basım 50 lirayı koleksiyonerler için satışa çıkardı
|19 Temmuz 2020 12:24
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Zonguldak'ta yaşayan Meliha Daşçıkaran, hatalı basım 50 liralık banknotu, koleksiyon değeri taşıdığı düşüncesiyle satışa çıkardı.
Daşçıkaran, gazetecilere yapığı açıklamada, 14 Temmuz'da 2 yaşına giren oğlu Eymen Asaf'ın doğum günü kutlamasının ardından, çocuğuna verilen paraları kontrol ettiğinde hatalı basım 50 liralık banknotu gördüğünü söyledi.
Paranın ön yüzeyinin sağ üst köşesinde 50 yerine basım hatası nedeniyle 5 yazdığını ve son rakamın üstünde de yukarıdan aşağıya uzanan gri şerit bulunduğunu anlatan Daşçıkaran, önce paranın sahte olduğunu düşündüğünü belirtti.
Parayı kontrol cihazına tuttuğunu ve gerçek olduğunu öğrendiğini ifade eden Daşçıkaran, şöyle konuştu:
"Paranın nereden geldiğini bilmiyorum. Sosyal medyada biraz araştırınca değerli bir para olduğunu gördüm. Bankaya da gittim ve sahte olup olmadığını kontrol ettirdim. Paranın geçerliliğinin olduğunu banka çalışanları söyledi. Bana 'Değerli bir para olduğunu, sayılı olduğunu ve elimizde parayı iyi tutmamız gerektiğini' söylediler. Ben de internetteki o haberleri görünce şansımı denemek istedim."
Meliha Daşçıkaran, parayı saklamayı düşünmediğini, ilgilenenler ve koleksiyonuna katmak isteyenlerin tekliflerine açık olduğunu kaydetti.
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