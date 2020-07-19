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Pars 6x6 mayına karşı korumalı aracın ilk montajı yapıldı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda başlatılan proje kapsamında geliştirilen ve dünyada ilk olacak özelliklere sahip Pars 6x6 mayına karşı korumalı aracın ilk montajı gerçekleştirildi.
 19 Temmuz 2020 12:47
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FNSS'nin ana yüklenici olduğu 6x6 Mayına Karşı Korumalı Araç (MKKA) Projesi kapsamında yapılan tanıtım toplantısı, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü ve savunma sektörü temsilcilerinin katılımıyla FNSS Savunma Sistemleri A.Ş. Gölbaşı tesislerinde gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Demir, personelin karadan emniyetli bir şekilde intikalini sağlamak amacıyla yeni nesil yüksek koruma kabiliyetleriyle dizayn edilen bu aracın sahip olduğu uzaktan komutalı silah sistemi ile de görevi esnasında maruz kalabileceği saldırıları hem meskun mahal hem de arazide bertaraf edebileceğine vurgu yaptı. Aracın 6x6 hareket kabiliyeti ile her türlü arazi koşulunda görev yapabileceğini belirten Demir, "Yıl sonuna kadar sürecek olan kalifikasyon testlerinin ardından araçlarımızın tamamı 2021 yılında envantere girecek ve ilk defa TSK'nın kullanımına sunulmuş olacak. Dünyada ilk dediğimiz bazı özelliklere sahip olan bu aracımızın ayrıca ihraç potansiyeli de çok yüksek. Bu kabiliyetli aracın güvenlik güçlerimize ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. 12 adetle başlayacağız bu sürece. Daha fazla ürünle devam edeceğini umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Başka ülkelerin parmak sallamalarına aldırmadıklarını söyleyen Demir, şunları aktardı:

"İçinden geçtiğimiz süreçte çeşitli kısıtlama ve ambargo faaliyetlerinin artarak devam ettiğini görüyoruz. Bu aracı geliştiren şirketimiz de yine bu tür yasaklamalarla ve ambargolarla karşılaştığı halde bunlara aldırmadan her türlü kısıtlama ve engeli yerli üretimle aşarak yoluna devam etti. Onlara ve bu tür engellere aldırmadan yerlileştirme sürecine devam eden, Milli Teknoloji Hamlesi'ni bir üst düzeye taşıyan bütün savunma sanayii şirketlerimize ve ekosistemimize teşekkür ediyoruz. Çünkü, biz artık başka ülkelerin parmak sallamalarına aldırmıyoruz. Bu anlamda kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Bize her tehdit, her kısıtlama başka bir uyarı fişeği değerini taşıyor. Bu araçta da bu uyarı fişeğinin çeşitli unsurlarını gördük ve buna göre yerlileştirmeleri yaptık, yapmaya devam ediyoruz."

PARS 6x6 MKKA Projesi kapsamında üretilecek araçların sözleşmenin yürürlük tarihinden itibaren 15 ay gibi kısa bir sürede montaj aşamasına geldiğine vurgu yapan FNSS Savunma Sistemleri A.Ş. Genel Müdür ve CEO'su Nail Kurt da, araçların envanterdeki diğer araçların ötesinde tasarlandığına ve envantere alındığında özellikle beka alt yapısıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinin gücüne güç katacağına inandığını vurguladı.

Proje kapsamında ASELSAN ve TÜBİTAK başta olmak üzere yerli ve milli kuruluşlar ile birlikte yürütülen başarılı çalışmalar, teslimatlar sonrasındaki lojistik destek döneminde de etkin bir şekilde sürdürülecek. Proje, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve dünya ordularının gelecek dönemde envanterlerine almayı hedefleyebilecekleri yeni nesil araçların teknik ve taktik isteklerinin şimdiden karşılanması ve modern dönem Entegre Lojistik Destek (ELD) yaklaşımlarının uygulanması bakımından öne çıkıyor.
İhlas Haber Ajansı
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