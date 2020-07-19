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Bu görüntüler de Ardahan'dan... Sosyal mesafeli halay

Ardahan'da düğün törenleri yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri altında yapılmaya devam ediyor
 19 Temmuz 2020 12:59
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Ardahan'da düğün törenleri yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri altında yapılmaya devam ediyor.

Yeni normalleşme sürecinde 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan düğüne sosyal mesafe çubuğuyla çekilen halay damga vurdu. Ardahan merkezde Yıldız çiftinin düğün töreni evlerinin bahçesinde gerçekleşti. Sınırlı sayıda davetlinin katıldığı düğün törenine maskeleriyle gelen misafirler ateşleri ölçülerek sosyal mesafe kuralına göre hazırlanan masalara oturtuldu.

Takıların sandığa bırakıldığı düğünde davetliler ayrılınca gelin ve damadın yakın akrabaları maskelerini çıkarmadan sosyal mesafe çubuklarıyla halay çekerek günü sonlandırdı.

Düğün sahibi Erdal Işık, pandemiden dolayı düğüne katılan herkese maske dağıttıklarını söyleyerek, "Oturma düzeni sosyal mesafeye uygun şekilde. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat ediyoruz. Düğünümüzde de sosyal mesafeli çubukla halay çekiyoruz ve tüm kurallara dikkat ediyoruz" şeklinde konuştu.

Ardahan'da düğün törenlerinin bakanlığının genelgesine uygun yapılıp yapılmadığının kontrol etmek amacıyla kolluk kuvvetleri görev yapıyor. Emniyet güçleri sık sık düğün alanına gelerek düğün sahipleri ve misafirlerin kurallara uyup uymadığını denetliyorlar.
İhlas Haber Ajansı
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