Trafik yoğunlaşınca cebindeki düdüğü çıkarıp trafik polisliğine soyundu
|19 Temmuz 2020 13:26
|Yazdır
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde cadde üzerinde araç yoğunluğu olduğunu gören bir vatandaş, cebindeki düdüğü çıkararak sürücülere trafik polisi gibi yol gösterdi.
Darıca ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde iş çıkış saatinde trafik yoğunluğu oluştu. Trafik lambasının da olmadığı cadde üzerinden geçen Suriye uyruklu 53 yaşındaki şahıs, cebindeki düdüğü çıkararak trafik polisliğine soyundu. Polis gibi düdük çalarak araçlara yön gösteren adam, trafik kurallarına uygun bir şekilde bazı araçları durdurarak, diğer araçların geçmesine yardım etti. Araç sürücüleri de karşılarında trafik polisi varmış gibi talimatları yerine getirdi. Duyarlı şahsın davranışı sayesinde trafik kısa sürede normale dönerken, o anlar bir vatandaş tarafından amatör kamera ile görüntülendi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Bu görüntüler de Ardahan'dan... Sosyal mesafeli halay
19 Temmuz 2020 12:59
|2 kilometrelik piknik kuyruğu... 1 saatte 300 araç girdi
19 Temmuz 2020 12:35
|Hatalı basım 50 lirayı koleksiyonerler için satışa çıkardı
19 Temmuz 2020 12:24
|Uyarılara rağmen düğünde 70 kişi kol kola halayda
19 Temmuz 2020 12:15
|Ayağına maske takılan kaplumbağayı çocuklar kurtardı
19 Temmuz 2020 12:10
|O ilde vaka sayısı artıyor, yoğunluk azalmıyor
19 Temmuz 2020 11:20
|Köy hayatını seçti, markalaşan hobisi ile bal ihracatına geçti
19 Temmuz 2020 10:05
|E-5 karayolundaki düğün konvoyunda 'makas' terörü
19 Temmuz 2020 09:39
|Maskesiz ve sosyal mesafesiz düğün kamerada
19 Temmuz 2020 09:33
|Kura Nehri'nin oluşturduğu menderesler mest ediyor
18 Temmuz 2020 23:53