Kaya parçasının çarptığı evdeki 5 kişiyi çamaşır makinesi korudu
|19 Temmuz 2020 13:50
|Yazdır
Ordu'nun Altınordu ilçesinde yamaçtan kopan kaya parçasının çarparak girdiği evdeki 5 kişiyi çamaşır makinesi korudu.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Hürriyet Mahallesi Akbulut mevkisine 500 metre mesafedeki yamaçtan koparak yuvarlanan yaklaşık 1 tonluk kaya parçası, Aydın Otur ve ailesinin yaşadığı evin duvarını yıktı.
Eve giren kaya parçası, çamaşır makinesine çarparak durdu. Bu sırada evde bulunan 2'si çocuk 5 kişilik aile, olaydan yara almadan kurtuldu.
Aydın Otur, gazetecilere, olayın büyük bir gürültüyle yaşandığını belirterek, uyandıklarında evin toz bulutuyla kaplandığını söyledi.
Olayı maddi hasarla atlattıkları için şükrettiklerini dile getiren Otur, çamaşır makinesi sayesinde kendilerine bir şey olmadığını ifade etti.
Otur'un annesi İnci Engin ise olayın sabah erken saatlerde meydana geldiğini belirterek, büyük bir gürültü ile yataklarından fırladıklarını kaydetti.
İlk önce eve araç çarptığını düşündüklerini dile getiren Engin, kendilerine geldiklerinde eve büyük bir kaya girdiğini fark ettiklerini söyledi.
Engin, çamaşır makinesi sayesinde hayatta olduklarını ifade ederek, "Eğer çamaşır makinesi olmasaydı kaya parçası direkt yattığımız odaya girecekti. Allah bizi korudu." dedi.
Kısa süre önce evlerini tadilattan geçirdiklerini anlatan Engin, olayın ardından jandarma ekiplerinin gelerek hasar tespitinde bulunduğunu sözlerine ekledi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Arkeoloğun intiharıyla ortaya çıktı... Müze'de 10 eser kayıp
19 Temmuz 2020 14:13
|Oğluna saldıran 9 kişiyi ateş ederek kovaladı
19 Temmuz 2020 13:53
|Ankara metrosunda şarkı kavgası
19 Temmuz 2020 13:13
|Van Gölü'nde ulaşılan ceset sayısı 56'ya ulaştı
19 Temmuz 2020 12:26
|Köpekleri sopa ile döven adam kelepçelenerek gözaltına alındı
19 Temmuz 2020 12:05
|'Namusuma yan baktın' diyerek tekme tokat dövdüler
19 Temmuz 2020 12:00
|Kadın avukattan, ünlülerin avukatına bebek savaşı
19 Temmuz 2020 10:25
|İmamoğlu'nun Bodrum'daki milyonluk usulsüz villasına inceleme
19 Temmuz 2020 09:05
|HDP'li vekilin tecavüz ettiği mağdur kadın yaşadıklarını anlattı
19 Temmuz 2020 07:45
|Türbe ziyareti yapanların üzerine tüfekle ateş açıldı: 2 yaralı
19 Temmuz 2020 06:35