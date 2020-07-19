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Kaya parçasının çarptığı evdeki 5 kişiyi çamaşır makinesi korudu

Ordu'nun Altınordu ilçesinde yamaçtan kopan kaya parçasının çarparak girdiği evdeki 5 kişiyi çamaşır makinesi korudu
 19 Temmuz 2020 13:50
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Kaya parçasının çarptığı evdeki 5 kişiyi çamaşır makinesi korudu

Ordu'nun Altınordu ilçesinde yamaçtan kopan kaya parçasının çarparak girdiği evdeki 5 kişiyi çamaşır makinesi korudu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Hürriyet Mahallesi Akbulut mevkisine 500 metre mesafedeki yamaçtan koparak yuvarlanan yaklaşık 1 tonluk kaya parçası, Aydın Otur ve ailesinin yaşadığı evin duvarını yıktı.

Eve giren kaya parçası, çamaşır makinesine çarparak durdu. Bu sırada evde bulunan 2'si çocuk 5 kişilik aile, olaydan yara almadan kurtuldu.

Aydın Otur, gazetecilere, olayın büyük bir gürültüyle yaşandığını belirterek, uyandıklarında evin toz bulutuyla kaplandığını söyledi.

Olayı maddi hasarla atlattıkları için şükrettiklerini dile getiren Otur, çamaşır makinesi sayesinde kendilerine bir şey olmadığını ifade etti.

Otur'un annesi İnci Engin ise olayın sabah erken saatlerde meydana geldiğini belirterek, büyük bir gürültü ile yataklarından fırladıklarını kaydetti.

İlk önce eve araç çarptığını düşündüklerini dile getiren Engin, kendilerine geldiklerinde eve büyük bir kaya girdiğini fark ettiklerini söyledi.

Engin, çamaşır makinesi sayesinde hayatta olduklarını ifade ederek, "Eğer çamaşır makinesi olmasaydı kaya parçası direkt yattığımız odaya girecekti. Allah bizi korudu." dedi.

Kısa süre önce evlerini tadilattan geçirdiklerini anlatan Engin, olayın ardından jandarma ekiplerinin gelerek hasar tespitinde bulunduğunu sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı
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