1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Baransu'ya 19 yıl 6 ay hapis cezası verildi

FETÖ üyeliğinden yargılanan gazeteci Mehmet Baransu, 3 ayrı suçtan 19 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
 19 Temmuz 2020 13:56
Yazdır
Baransu'ya 19 yıl 6 ay hapis cezası verildi

FETÖ üyeliğinden yargılanan gazeteci Mehmet Baransu, 3 ayrı suçtan 19 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Mersin merkezli 19 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonun ardından yürütülen soruşturma kapsamında Mersin 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, aralarında gazeteci Mehmet Baransu'nun da bulunduğu 70 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Mahkeme heyeti Baransu'yu, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 13 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum etti. Sanık hakkında ayrıca, 'gizliliği ihlal' suçundan 2 yıl, 'yasaklanan bilgileri açıklama' suçundan ise 4 yıl hapis cezası verildi. Baransu, böylelikle 3 ayrı suçtan toplam 19 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum olmuş oldu.

Baransu'nun, 'verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme' ve 'iftira' suçlarından beraatına hükmedildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Mehmetçiğin dikkati üs bölgesine yönelik saldırıyı önledi
19 Temmuz 2020 14:20		 İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonu
19 Temmuz 2020 11:43
FETÖ'nün sözde 'İncirlik Üssü mahrem imamı' sahte kimlikle hücre evi kiralamış
19 Temmuz 2020 11:09		 Mehmetçik 45 km derinde: Hedef Mahmur kampı
19 Temmuz 2020 07:30
FETÖ'den gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i itirafçı oldu
18 Temmuz 2020 20:37		 3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
18 Temmuz 2020 20:23
KHK ile ihraç edilen şüpheli tutuklandı
18 Temmuz 2020 16:08		 MSB: Yüksekova'da el yapımı patlayıcı imha edildi
18 Temmuz 2020 13:49
Konsolosluk görevlisinin tanımadığı FETÖ'cü yok
18 Temmuz 2020 12:39		 Salih Müslüm'ün teslim olan yeğeninin ifadesi ortaya çıktı
18 Temmuz 2020 11:57
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:55 - Erdoğan, Ayasofya Camiindeki hazırlıkları yerinde inceliyor14:44 - Z Kuşağı: Geleceği onlar belirleyecek14:35 - Twitter, Trump'ın paylaştığı videoyu, şikayet üzerine kaldırdı14:31 - 40 yıllık öğretmenlik hayatının son gününde Bakan Selçuk ile görüştü14:26 - 'Belki önümüzdeki hafta 500'ün altına inebiliriz'14:20 - Mehmetçiğin dikkati üs bölgesine yönelik saldırıyı önledi
14:13 - Arkeoloğun intiharıyla ortaya çıktı... Müze'de 10 eser kayıp14:04 - Şehit polis memuru Gökteke için cenaze töreni düzenlendi13:56 - Baransu'ya 19 yıl 6 ay hapis cezası verildi13:53 - Oğluna saldıran 9 kişiyi ateş ederek kovaladı13:50 - Kaya parçasının çarptığı evdeki 5 kişiyi çamaşır makinesi korudu13:41 - Dünyada ilk kez kara canlısının fosili Yamula Barajı'nda bulundu
13:26 - Trafik yoğunlaşınca cebindeki düdüğü çıkarıp trafik polisliğine soyundu13:22 - Oto pazarlarına koronavirüs kuralları13:13 - Ankara metrosunda şarkı kavgası13:12 - Genç yöneticinin sakal inadı işinden etti13:07 - Evde yaşı büyük çocukların virüsü bulaştırma riski daha yüksek
12:59 - Bu görüntüler de Ardahan'dan... Sosyal mesafeli halay
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Yerli otomobilin, söylenildiği gibi, 2022'nin son çeyreğinde banttan indirileceğine inanıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
'Çok pişmanım, Cumhurbaşkanımız istifa et derse ederim'
O ilde vaka sayısı artıyor, yoğunluk azalmıyor
Mehmet Metiner'in FETÖ sözleri Bakan Soylu'yu kızdırdı
HDP'li vekilin tecavüz ettiği mağdur kadın yaşadıklarını anlattı
Genç yöneticinin sakal inadı işinden etti
Seçim sisteminde iki önemli değişiklik
Ankara metrosunda şarkı kavgası
TOKİ, güya taksit ertelemişti!
Konut faizlerindeki indirim rekoru da beraberinde getirdi
TOGG yerli ve milli batarya ile yola çıkacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yulaf ezmesi 1
dilenci 1
tüvtürk'ün zammı 4
18.07.2020 bağcılar'da polisimize saldırı 1
trabzonspor 1
netflix'in türkiye'den ayrılması 2
17.07.2020 seyfi dursunoğlu'nun vefatı 4
nicolas anelka 1
yılan burcu 1
selçuk inan 1
SON İLANLAR
Kütahya Dumlupınar Öğretim Üyesi Alım İlanı
Hazine ve Maliye Bakanlığı 39 sözleşmeli personel alacak
Tekirdağ Çorlu Belediyesi 25 zabıta memuru alacak
Üsküdar Belediyesi 40 zabıta memuru alacak
Burdur Çeltikçi Belediyesi 4 memur alacak
Rize Derepazarı Belediyesi 4 memur alacak
Fatih Belediyesi 50 memur alacak
Antalya Gündoğmuş SYDV Personel Alım İlanı
Kurtalan Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Geyikli Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam