Erdoğan, Ayasofya Camiindeki hazırlıkları yerinde inceliyor
|19 Temmuz 2020 14:55
|Yazdır
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camii'ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Temmuz'da ibadete açılacak Ayasofya Camii'nde yapılan çalışmalar ve hazırlıklar hakkında yetkililerden bilgi alıyor.
Danıştay 10. Dairesi'nin verdiği kararla Ayasofya, 86 yıl sonra ibadete açılmıştı. Ayasofya'nın Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı mülkiyetinde olduğu, cami olarak toplumun hizmetine sunulduğu ve tapu belgesinde cami vasfının tescilli olduğunu vurgulayan Danıştay, kararında "Vakıf senedindeki cami vasfı dışında kullanımının ve başka bir amaca özgülenmesinin hukuken mümkün olmadığı sonucuna varılmıştır" demişti.
Ayasofya'da ilk namaz 24 Temmuz Cuma günü kılınacak. Caminin namaz kılınacak bölümlerinde zemine ışık sistemi konulacak. Işık mozaik ve frekslere yansıtılacak, namaz sırasında ise kapalı tutulacak. Mozaik ve fresklerin, ibadet saatlerinde bir perde mekanizmasıyla kapatılması da gündemde. Tarihi yapıda olumsuzluk yaşanmaması için çok hassas davranılacağı vurgulanıyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Seçim sisteminde iki önemli değişiklik
19 Temmuz 2020 08:55
|Meclis'te pandemi yorgunluğu
19 Temmuz 2020 08:45
|Mehmet Metiner'in FETÖ sözleri Bakan Soylu'yu kızdırdı
19 Temmuz 2020 00:54
|19 Temmuz 2020'den önemli gündem başlıkları
19 Temmuz 2020 00:00
|Bakan Koca'dan Erzurumspor'un taraftarına çağrı
18 Temmuz 2020 22:42
|Son üç günde en çok ve en az vaka görülen 5 il
18 Temmuz 2020 20:07
|Erdoğan: 60 yıllık hayalimizi gerçeğe dönüştürüyoruz
18 Temmuz 2020 19:21
|Bakan Varank: Çevre dostu akıllı otomobilimiz yollara çıkacak
18 Temmuz 2020 19:13
|Bakan Murat Kurum'dan 'Ayasofya' açıklaması
18 Temmuz 2020 18:56
|Davutoğlu: Ayasofya'nın açılması bize sürur vermiştir
18 Temmuz 2020 17:47