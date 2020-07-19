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Yeni vaka sayısı bir haftadır 900 sınırında

Sağlık Bakanlığı 19 Temmuz 2020 tarihli verileri açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 924 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 16 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 219 bin 641, can kaybı 5 bin 491 oldu.
 19 Temmuz 2020 20:11
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Yeni vaka sayısı bir haftadır 900 sınırında

Sağlık Bakanlığı 19 Temmuz 2020 tarihli verileri açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 924 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 16 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 219 bin 641, can kaybı 5 bin 491 oldu.

Son 24 saatte 997 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 202 bin 10 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada; " Her gün 1000'e yakın hastamız şifa buluyor, 1000'e yakın yeni vakamız oluyor. Yeni vakaları durdurabilirsek aktif vaka sayısı hızla azalmış olacak. Hedefimiz; iyileşen sayısında artış, yeni vaka sayılarında düşüş. İyi haberler, alacağımız tedbirlere bağlı." ifadelerini kullandı.

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Memurlar.Net
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