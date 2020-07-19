1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Şehit piyade er Kartiz, Muğla'da son yolculuğuna uğurlandı

KKTC'de vatani görevini yaparken çamaşırhanede ayağının kayması sonucu düşerek şehit olan piyade er Mutlu Kartiz'in cenazesi, memleketi Muğla'da toprağa verildi.
 19 Temmuz 2020 15:33
Yazdır
Şehit piyade er Kartiz, Muğla'da son yolculuğuna uğurlandı

KKTC'de vatani görevini yaparken çamaşırhanede ayağının kayması sonucu düşerek şehit olan piyade er Mutlu Kartiz'in cenazesi, memleketi Muğla'da toprağa verildi.

KKTC'deki 48. Piyade Birliğinde dün düzenlenen törenin ardından şehit Kartiz'in (23) cenazesi, askeri uçakla Dalaman Havalimanı'na getirildi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürülen Kartiz'in naaşı, Menteşe ilçesi Ortaköy Mahallesi'ndeki evine getirildi ve helallik allındı.

Ardından Ortaköy Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kanan Topçu, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, bazı milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, siyasi patilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Törende, şehidin eşi Berivan Kartiz, annesi Türkan Yıldız ve babası Hasan Kartiz ayakta durmakta güçlük çekti.

Berivan Kartiz, şehidin askere giderken omzuna aldığı "O şimdi asker" yazılı şalı takıp, bir süre tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı, Ortaköy Mezarlığı'na defnedildi.

Şehit Kartiz'in terhisine 50 gün kaldığı ve 2 yıl önce evlendiği öğrenildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Yunanistan, sınır muhafızlığını Türk'e emanet etti
19 Temmuz 2020 17:39		 Belediye Başkan Yardımcısı'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı
19 Temmuz 2020 16:30
Şehit Uzman Çavuş Yaman son yolculuğuna uğurlandı
19 Temmuz 2020 16:15		 'FETÖ'yü AK Parti'nin büyüttüğü iddiası gerçek dışıdır'
19 Temmuz 2020 16:04
Koronavirüs 10-19 yaş aralığındaki kişilerde de hızla yayılıyor
19 Temmuz 2020 15:36		 'Sağlıksız ortamda satılan maskeler tehlike saçıyor'
19 Temmuz 2020 15:29
'7 cüceler' antik kentteki kazı ekibinin maskotu oldu
19 Temmuz 2020 15:21		 Şehit polis memuru Gökteke son yolculuğuna uğurlandı
19 Temmuz 2020 15:04
Z Kuşağı: Geleceği onlar belirleyecek
19 Temmuz 2020 14:44		 Dünyada ilk kez kara canlısının fosili Yamula Barajı'nda bulundu
19 Temmuz 2020 13:41
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:42 - 2'si eski emniyet müdürü, 6 şüpheli FETÖ'den tutuklandı17:39 - Yunanistan, sınır muhafızlığını Türk'e emanet etti17:15 - Dilenci, zabıtayı görünce kendisini yere bıraktı17:13 - Üniversiteli Pınar'dan 3 gündür haber alınamıyor17:08 - Bakan Soylu'nun oğluna yönelik iddialara yalanlama16:49 - Kuru soğan ve patates ihracatında ön izin şartı kaldırıldı
16:47 - Türk çayı yılın ilk yarısında 7,5 milyon dolar kazandırdı16:45 - Harcamalar pandemi öncesine döndü16:35 - Diyarbakır'da ambulansa silahla ateş eden zanlı tutuklandı16:33 - 77 sanıklı FETÖ davasında sanıklara ceza yağdı16:30 - Belediye Başkan Yardımcısı'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı16:15 - Şehit Uzman Çavuş Yaman son yolculuğuna uğurlandı
16:13 - 'Kurban etini soğutmadan buzdolabına yerleştirmeyin'16:09 - Türkiye'den KKTC'ye tıbbi malzeme desteği16:04 - 'FETÖ'yü AK Parti'nin büyüttüğü iddiası gerçek dışıdır'15:57 - Diyarbakır'da acil serviste dehşet! Hasta yakınları saldırdı15:45 - Antalya sahillerinde maskesiz, sosyal mesafesiz serinlik
15:42 - CHP'den, 'emekli ikramiyeleri 1500 TL' olsun teklifi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Yerli otomobilin, söylenildiği gibi, 2022'nin son çeyreğinde banttan indirileceğine inanıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
O ilde vaka sayısı artıyor, yoğunluk azalmıyor
'Çok pişmanım, Cumhurbaşkanımız istifa et derse ederim'
HDP'li vekilin tecavüz ettiği mağdur kadın yaşadıklarını anlattı
Mehmet Metiner'in FETÖ sözleri Bakan Soylu'yu kızdırdı
Genç yöneticinin sakal inadı işinden etti
Seçim sisteminde iki önemli değişiklik
Ankara metrosunda şarkı kavgası
Konut faizlerindeki indirim rekoru da beraberinde getirdi
TOKİ, güya taksit ertelemişti!
TOGG yerli ve milli batarya ile yola çıkacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
nicolas anelka 1
her şey çok güzel olacak sözü fetö'ye ait 1
trabzonspor 1
dilenci 1
cumhurbaşkanımız isterse istifa ederim 1
19.07.2020 ç.rizespor vs malatyaspor maçı 1
kısıtlama getirmek zor 1
chp'nin bayram ikramiyesi teklifi 1
süleyman soylu-mehmet metiner tartışması 1
dünya fenerbahçeliler günü 1
SON İLANLAR
Kütahya Dumlupınar Öğretim Üyesi Alım İlanı
Hazine ve Maliye Bakanlığı 39 sözleşmeli personel alacak
Tekirdağ Çorlu Belediyesi 25 zabıta memuru alacak
Üsküdar Belediyesi 40 zabıta memuru alacak
Burdur Çeltikçi Belediyesi 4 memur alacak
Rize Derepazarı Belediyesi 4 memur alacak
Fatih Belediyesi 50 memur alacak
Antalya Gündoğmuş SYDV Personel Alım İlanı
Kurtalan Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Geyikli Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam