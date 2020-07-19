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Diyarbakır'da acil serviste dehşet! Hasta yakınları saldırdı

Diyarbakır'da Bismil Devlet Hastanesi'nin acil servisinde görevli K.A.'nın, bir hastanın 6 yakını tarafından saldırıya uğradı. Dehşet anları anbean güvenlik kamerasına yansıdı.
 19 Temmuz 2020 15:57
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Olay, 5 Ocak günü Bismil Devlet Hastanesi'nin acil servisinde meydana geldi. Gece saatlerinde K.A., acil serviste yatan hastalarla ilgilendiği sırada, koridorda bekleyen bir kişi, hastasının durumunu sordu. K.A., doktorun kendilerine bilgi vereceğini söyledi.

Bu yanıtın üzerine hasta yakını, K.A.'ya önce sözlü daha sonra da fiziki saldırıda bulundu. Bir kişinin saldırısının ardından koridorda bekleyen hastanın 5 yakını daha K.A.'ya saldırdı. K.A., hastanenin özel güvenlik personeli ve diğer vatandaşların yardımıyla kurtarılırken, olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

K.A.,'nın kendisine saldırılanlar hakkında yaptığı şikayetin ardından başlatılan soruşturma sürüyor.

DHA
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