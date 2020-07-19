Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Diyarbakır'da acil serviste dehşet! Hasta yakınları saldırdı
Diyarbakır'da Bismil Devlet Hastanesi'nin acil servisinde görevli K.A.'nın, bir hastanın 6 yakını tarafından saldırıya uğradı. Dehşet anları anbean güvenlik kamerasına yansıdı.
|19 Temmuz 2020 15:57
|Yazdır
Olay, 5 Ocak günü Bismil Devlet Hastanesi'nin acil servisinde meydana geldi. Gece saatlerinde K.A., acil serviste yatan hastalarla ilgilendiği sırada, koridorda bekleyen bir kişi, hastasının durumunu sordu. K.A., doktorun kendilerine bilgi vereceğini söyledi.
Bu yanıtın üzerine hasta yakını, K.A.'ya önce sözlü daha sonra da fiziki saldırıda bulundu. Bir kişinin saldırısının ardından koridorda bekleyen hastanın 5 yakını daha K.A.'ya saldırdı. K.A., hastanenin özel güvenlik personeli ve diğer vatandaşların yardımıyla kurtarılırken, olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
K.A.,'nın kendisine saldırılanlar hakkında yaptığı şikayetin ardından başlatılan soruşturma sürüyor.
3 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Üniversiteli Pınar'dan 3 gündür haber alınamıyor
19 Temmuz 2020 17:13
|Arkeoloğun intiharıyla ortaya çıktı... Müze'de 10 eser kayıp
19 Temmuz 2020 14:13
|Oğluna saldıran 9 kişiyi ateş ederek kovaladı
19 Temmuz 2020 13:53
|Kaya parçasının çarptığı evdeki 5 kişiyi çamaşır makinesi korudu
19 Temmuz 2020 13:50
|Ankara metrosunda şarkı kavgası
19 Temmuz 2020 13:13
|Van Gölü'nde ulaşılan ceset sayısı 56'ya ulaştı
19 Temmuz 2020 12:26
|Köpekleri sopa ile döven adam kelepçelenerek gözaltına alındı
19 Temmuz 2020 12:05
|'Namusuma yan baktın' diyerek tekme tokat dövdüler
19 Temmuz 2020 12:00
|Kadın avukattan, ünlülerin avukatına bebek savaşı
19 Temmuz 2020 10:25
|İmamoğlu'nun Bodrum'daki milyonluk usulsüz villasına inceleme
19 Temmuz 2020 09:05