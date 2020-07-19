'Sağlıksız ortamda satılan maskeler tehlike saçıyor'
|19 Temmuz 2020 15:29
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Koronavirüs salgının ortaya çıkmasının ardından maske kullanımı hayatın bir parçası oldu. Maskenin nasıl kullanılacağı gibi nerede ve nasıl satılması gerektiği tartışmaları da sürüyor. Diyarbakır'da ise son günlerde artan koronavirüs vakalarının nedenleri arasında, yeterli maske kullanılmayışı gösteriliyor. Diyarbakır'da yetersiz maske kullanımının yanı sıra açık alanda maske satışları da ciddi risk oluşturuyor. Kentteki birçok minibüs durağı, trafik ışığında bekleyen çocuklar, denetimsiz bakallar gibi alanlarda satılan maskeye ilişin Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı ve İl Pandemi Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Kemal Çelen'den uyarı geldi. Çelen, bu tür ortamlarda satılan maskelerin koronavirüsün yanı sıra birçok hastalıkta bulaş riski oluşturduğunu söyledi.
'BAŞKA ELİN TEMAS ETTİĞİ MASKELER BAŞKA HASTALIKLARA NEDEN OLUYOR'
Çelen, pandemi kurulları olarak insanların maskeyi nasıl takması konusunda sürekli bilgilendirmede bulunduklarını ifade etti. Başka elin temas ettiği maskelerin kullanımının tehlikeli olduğunu belirten, Çelen, şunları söyledi:
"Birçok yerde maskeyi kişi alıyor ve 1 liradan satıyor. Bu maskeler elden ele de dolaştırıyor. Doğru olan maskelerin aslında tekli paketler içerisinde olmasıdır. Ancak birçok yerde şeffaf poşetler içerisinde tek maske olarak satılıyor. Maskenin tek tek satılması elden ele dolaşması, koronavirüs dışında diğer enfeksiyon hastalıkları açısından da risk teşkil ediyor. Şu an maskeler açıkta büfede satılıyor. Bu istemediğimiz bir hadise. Ama bizim için asıl olan uygun maskenin doğru kullanılması. Maskeyi elden ele dolaştırırsak, elimizdeki birçok mikro organizma maske üzerine temas eder. Bu da sonuçta ağız ve buruna taktığımız için oradan mikropların alınmasına vesile olur. Bunu çok önemsiyoruz."
'BUNU ÖĞRENDİKTEN SONRA ALMAYI DÜŞÜNMÜYORUM'
Denetimsiz yerden maske aldığını anlatan kent sakinlerinden Muhammed Bilalkutlu, bu durumun risk oluşturduktan sonra, artık maske alımında dikkat edeceğini söyledi.
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