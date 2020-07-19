İran ve Afganistan'a yapılan uçuşlar askıya alındı

POLİSE 'GAVUR POLİSİSİNİZ, SİZİN MAAŞINIZI BEN VERİYORUM' SÖZÜ HAKARET SAYILMADI Yargıtay Ceza Genel Kurulu, 'Sen kimsin bize talimat veriyorsun, biz PKK'lı mıyız, neden anneme bağırıp çağırıyorsun, gavur polisisiniz, böyle devlet olmaz, sizin maaşınızı ben veriyorum, benim savcı tanıdığım var, sana yapacağımı biliyorum" şeklindeki sözlerin hakaret suçunu oluşturmadığına ilişkin yerel mahkeme kararına yapılan itirazı reddederek kararı onadı.