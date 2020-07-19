İran ve Afganistan'a yapılan uçuşlar askıya alındı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, korona virüs ile mücadele kapsamında tedbir amaçlı olarak İran ve Afganistan'a yapılan uçuşların Türkiye tarafından askıya alındığını duyurdu.
|19 Temmuz 2020 15:34
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, korona virüs ile mücadele kapsamında tedbir amaçlı olarak İran ve Afganistan'a yapılan uçuşların Türkiye tarafından askıya alındığını duyurdu.
İran Havayolları Birliği Sekreteri Maksud Esedi Samani, durdurma talebinin Türkiye Ulaştırma Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı'nın isteği üzerine alındığını bildirdi.
Kararın, gece saat 00:00 itibariyle yürürlüğe konulduğunu söyleyen İranlı yetkili, daha önce satılan biletlerin iptal edildiğini aktardı.
Seferlerin askıya alınma nedeni açıklanmazken, İran'da yeniden artışa geçen koronavirüs salgının alınan kararda etkili olduğu düşünülüyor.
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