Koronavirüs 10-19 yaş aralığındaki kişilerde de hızla yayılıyor
Koreli araştırmacılar koronavirüsün (Covid-19) 10-19 yaş aralığında da yetişkinler arasında olduğu kadar hızlı yayıldığını tespit etti.
|19 Temmuz 2020 15:36
|Yazdır
Koreli araştırmacılar koronavirüsün (Covid-19) 10-19 yaş aralığında da yetişkinler arasında olduğu kadar hızlı yayıldığını tespit etti.
Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri Direktörü Jeong Eun-kyeong ve Acil Müdahale Merkezi'nden Park Young-jun'un da içinde yer aldığı çalışmalarda koronavirüsün yayılma hızının 10-19 yaş aralığında da yetişkinlerdeki kadar hızlı olduğu belirtildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Belediye Başkan Yardımcısı'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı
19 Temmuz 2020 16:30
|Son üç günde en çok ve en az vaka görülen 5 il
18 Temmuz 2020 20:07
|'Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması gündemimizde yok'
18 Temmuz 2020 16:47
|Koronavirüse yakalanan doktor hayatını kaybetti
18 Temmuz 2020 16:39
|Koronavirüsü yenen hemşire: Bilseler evlerinden çıkmazlar
18 Temmuz 2020 15:43
|Sağlık Bakanı Koca'dan Survivor finalindeki görüntülere tepki
17 Temmuz 2020 22:42
|TBMM'de koronavirüs vaka sayısı 37'ye çıktı
17 Temmuz 2020 22:37
|Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri
17 Temmuz 2020 18:59
|Vali uyardı: Düğüne katılan 19 kişide virüs çıktı
17 Temmuz 2020 17:55
|Virüste umut veren araştırma: Bağışıklığı 20 yıl sürebilir
17 Temmuz 2020 17:08