1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Akıncı İHA'ya, mühimmat yükleme rampası üretiyorlar

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, bir firma, savunma sanayisinde kullanılan yerli ve milli insansız hava aracı Akıncı'nın mühimmat yükleme rampalarını üretiyor. Yerli ve milli olan projede yer aldıkları için gururlu olduklarını söyleyen firma sahibi Ali Osman Gür, "Bütün bilgi ve birikimimizi ülkemizin savunma sanayisinde kullanmak istedik. Amacımız milletimize hayırlı işler yapmak" dedi.
 19 Temmuz 2020 15:40
Yazdır

Darıca Piri Reis Mahallesi'nde 10 yıldır otomotiv ve savunma sanayi sektörüne yedek parça üretimi yapan bir firma, savunma sanayine ağırlık vermek için çalışmalara başladı. Üretim bandında değişiklik yapıldıktan sonra firma, tamamen yerli ve milli üretim olan insansız hava aracına mühimmat yükleme rampaları üretmeye başladı. Akıncı'ya monte edilen rampalar sayesinde mühimmatlar takılıyor. 3 aydır Akıncı'ya mühimmat yükleme rampası ve yedek parça ürettiklerini söyleyen firma sahibi Ali Osman Gür, böyle bir projede yer aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

'ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYMAK İSTEDİK'

Savunma sanayisine ciddi yatırımlar yaptıklarını ifade eden Ali Osman Gür, "Yaklaşık 10 yıldır savunma ve otomotiv sanayisi üzerine çalışmalar yapmaktayız. Son 3 yıldır da savunma sanayisine ağırlık vermeye başladık. Çünkü yerli ve milli adı altında Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Türkiye'de çok ciddi çalışmalar var. İHA'lar olsun, SİHA'lar olsun, denizaltı projeleri, tüfeklerimiz, silahlarımız gibi yerli ve milli ürünlerimiz var. Biz de bütün bilgi ve birikimimizi savunma sanayimizde kullanmak istedik ve kullanmaya da başladık. Bu anlamda ciddi yatırımlar yaptık, bütün makine teçhizatımızı savunma sanayisine uyumlu bir şekilde dizayn ettik. Hükümetimizin bu alanda çok ciddi çalışmalar yaptığı bu dönemde bizler de elimizi taşın altına koymak istedik" dedi.

'BU PROJENİN BİR PARÇASI OLMAKTAN ONUR DUYUYORUZ'

Akıncı İHA projesinde yer almak için 3 yıl boyunca çalıştıklarını belirten Gür, şöyle konuştu:

"Dünyada 3 ülke tarafından üretilen mühimmatlı insansız hava araçlarımız var. Bizler de bu anlamda hizmet vermekten onurluyuz, gururluyuz. Şu anda üretim tesisimizde Akıncı'ya mühimmat yükleme ekipmanlarını yapıyoruz. Bunlar çok ciddi projeler, 3- 4 yıllık bir çalışmanın ardından başladık bu işe. Özellikle kompozit malzemeler ve nano teknolojilere ağırlık verdik. Şu anda da savunma sanayisine hizmet veriyoruz. Bu projenin bir parçası olmaktan onur duyuyoruz."

'TEK AMACIMIZ MİLLETİMİZE HAYIRLI İŞLER YAPMAK'

Yerli ve milli bir projede olmalarının kendileri için son derece kıymetli olduğunu söyleyen Gür, sözlerine şöyle devam etti:

"Akıncı tamamen yerli ve milli firmalarla çalışıyor. İHA'ların üzerinde kullanılan bütün parçalar tamamen yerli ve milli firmalar tarafından yapılıyor ve biz de bu firmalardan bir tanesiyiz. Bu anlamda da İHA'ların yapımında bizim emeğimizin olması da bizim için bir onur. Bu anlamda dünyada 3 ülke tarafından yapılan insansız hava araçlarından bir tanesi şu anda Türkiye'de. Biz de bu projede bulunduğumuz için mutluyuz ve onurluyuz. Hedefimiz tamamen yerli ve milli çalışmalar adı altında ülkemize, milletimize hayırlı ve uğurlu işler yapmak. Tamamen tek gayemiz bu."
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Pars 6x6 mayına karşı korumalı aracın ilk montajı yapıldı
19 Temmuz 2020 12:47		 Oyun sektörü 'altın çağını' yaşıyor
19 Temmuz 2020 11:54
Süper Mario rekor fiyata satıldı
15 Temmuz 2020 11:10		 ABD'li yapay zeka devinden Türkiye'ye 'üs' yatırımı
15 Temmuz 2020 10:54
Milli otomobil TOGG'un yerli şarj ünitesi görücüye çıktı
14 Temmuz 2020 15:42		 Yakıt tasarrufu sağlayan motor icat etti
13 Temmuz 2020 19:37
Sisten su elde etmek için 'sentetik nano malzeme' ürettiler
12 Temmuz 2020 13:36		 Çantaya sığan bomba imha robotuna şehidin adını verecekler
12 Temmuz 2020 10:27
İHA ve SİHA'lar, havada daha fazla kalabilecek
11 Temmuz 2020 14:23		 'TDK Türkçe Sözlüğü'nü 100 bin kişi akıllı telefonlarına indirdi
11 Temmuz 2020 12:15
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:42 - 2'si eski emniyet müdürü, 6 şüpheli FETÖ'den tutuklandı17:39 - Yunanistan, sınır muhafızlığını Türk'e emanet etti17:15 - Dilenci, zabıtayı görünce kendisini yere bıraktı17:13 - Üniversiteli Pınar'dan 3 gündür haber alınamıyor17:08 - Bakan Soylu'nun oğluna yönelik iddialara yalanlama16:49 - Kuru soğan ve patates ihracatında ön izin şartı kaldırıldı
16:47 - Türk çayı yılın ilk yarısında 7,5 milyon dolar kazandırdı16:45 - Harcamalar pandemi öncesine döndü16:35 - Diyarbakır'da ambulansa silahla ateş eden zanlı tutuklandı16:33 - 77 sanıklı FETÖ davasında sanıklara ceza yağdı16:30 - Belediye Başkan Yardımcısı'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı16:15 - Şehit Uzman Çavuş Yaman son yolculuğuna uğurlandı
16:13 - 'Kurban etini soğutmadan buzdolabına yerleştirmeyin'16:09 - Türkiye'den KKTC'ye tıbbi malzeme desteği16:04 - 'FETÖ'yü AK Parti'nin büyüttüğü iddiası gerçek dışıdır'15:57 - Diyarbakır'da acil serviste dehşet! Hasta yakınları saldırdı15:45 - Antalya sahillerinde maskesiz, sosyal mesafesiz serinlik
15:42 - CHP'den, 'emekli ikramiyeleri 1500 TL' olsun teklifi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Yerli otomobilin, söylenildiği gibi, 2022'nin son çeyreğinde banttan indirileceğine inanıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
O ilde vaka sayısı artıyor, yoğunluk azalmıyor
'Çok pişmanım, Cumhurbaşkanımız istifa et derse ederim'
HDP'li vekilin tecavüz ettiği mağdur kadın yaşadıklarını anlattı
Mehmet Metiner'in FETÖ sözleri Bakan Soylu'yu kızdırdı
Genç yöneticinin sakal inadı işinden etti
Seçim sisteminde iki önemli değişiklik
Ankara metrosunda şarkı kavgası
Konut faizlerindeki indirim rekoru da beraberinde getirdi
TOKİ, güya taksit ertelemişti!
TOGG yerli ve milli batarya ile yola çıkacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
dünya fenerbahçeliler günü 1
ben diyorsam susacaksın 2
18.07.2020 bağcılar'da polisimize saldırı 1
Metinalkan 1
chp'nin bayram ikramiyesi teklifi 1
selçuk inan 1
netflix'in türkiye'den ayrılması 3
kıyamet 2
luiz gustavo 1
17.07.2020 galatasaray vs göztepe maçı 3
SON İLANLAR
Kütahya Dumlupınar Öğretim Üyesi Alım İlanı
Hazine ve Maliye Bakanlığı 39 sözleşmeli personel alacak
Tekirdağ Çorlu Belediyesi 25 zabıta memuru alacak
Üsküdar Belediyesi 40 zabıta memuru alacak
Burdur Çeltikçi Belediyesi 4 memur alacak
Rize Derepazarı Belediyesi 4 memur alacak
Fatih Belediyesi 50 memur alacak
Antalya Gündoğmuş SYDV Personel Alım İlanı
Kurtalan Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Geyikli Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam