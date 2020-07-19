CHP'den, 'emekli ikramiyeleri 1500 TL' olsun teklifi
|19 Temmuz 2020 15:42
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CHP, emeklilere verilecek 1000 TL bayram ikramiyesinin 1500 TL'ye çıkarılmasını öngören yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.
CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç imzasıyla TBMM Başkanlığı'na sunulan kanun teklifi; 'Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda değişiklik öngörüyor. Teklif ile emeklilere verilecek bayram ikramiyesinin 1000 TL'den 1500 TL'ye çıkarılması, bankalar, sigorta şirketleri, ticaret ve sanayi odaları ve borsalardan emekli olanların da ikramiyeden yararlanmaları öngörüldü. Teklifin gerekçesinde şu ifadelere yer verildi:
"2020 Mart ayında ülkemizde ortaya çıkan Kovid-19 pandemisi nedeniyle emeklilerimizin zorunlu harcamaları artmış, almakta oldukları emekli aylıkları ve emekli ikramiyesi ihtiyaçlarını karşılayamaz haline gelmiştir. Sosyal devlet anlayışının önemli göstergelerinden birisi de yaşlılarını koruma ve onlara insan onuruna yakışır bir hayat seviyesi sunma yükümlülüğüdür. Pandemi nedeniyle emekli aylıklarının en düşük seviyesinin 1500 TL'ye çıkarılmasına ilişkin düzenlemeye paralel olarak emekli ikramiyelerinde de satın alma gücündeki düşüşü önleyecek düzeyde bir iyileştirme yapılması gerekmektedir."
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