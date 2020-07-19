1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Antalya sahillerinde maskesiz, sosyal mesafesiz serinlik

Antalya'da hafta sonu sıcak hava dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde yoğunluğa neden oldu. Hem deniz hem kıyıda yoğunluk olduğu gözlemlenirken, sosyal mesafe ve maske unutuldu.
 19 Temmuz 2020 15:45
Yazdır
Antalya sahillerinde maskesiz, sosyal mesafesiz serinlik

Antalya'da hafta sonu sıcak hava dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde yoğunluğa neden oldu. Hem deniz hem kıyıda yoğunluk olduğu gözlemlenirken, sosyal mesafe ve maske unutuldu.

Turizm kenti Antalya'da yüzde 67'ye varan nem nedeniyle hissedilen sıcaklıkta yüksek oldu. Bunaltıcı havadan etkilenenlerin adresi dünyaca ünlü Konyaaltı sahili oldu. Deniz suyu sıcaklığı 30 derece ölçülürken, bulutların arasından kendini gösteren güneş altında Antalyalılar bronzlaştı. Yoğunluğun üst seviyede olduğu sahilde sosyal mesafe korunamazken, denizin içinde de sosyal mesafe ihlal edildi. Güneşlenenler ve sahilde oturanların büyük çoğunluğunun maske takmaması da dikkat çekti.

Ailesiyle denize gelen Sena Uyar, denizin çok güzel olduğunu belirterek, "Arkadaşlarımla denize geldim, hava çok sıcak. Kalabalık olsa da eğleniyorum" dedi.

"Antalya'da vaka sayısı az"

Diyarbakır'fan ailesini ziyarete gelen Gamze Ay, "Karantina sürecinden çok etkilendik ve hava almak istedik. Annemden aldığım bilgilere göre Antalya'da vaka sayısı az. Ama Diyarbakır'ın gelenek görenekleri kapsamında nişan, düğün ve cenazelere çok büyük katılımlar oluyor. O nedenle vaka sayısında bir artış oluyor. Umarım daha fazla ileri gitmez" dedi.

Sahilde şu an kimsenin maske takmadığını dile getiren Ay, "Herkes denize girme telaşında. Biz de takmadık. Ama yanımızda dezenfektan, kolonya ve maske var. Ama şu an takmadık. Sosyal mesafeye dikkat ediyoruz. Ama herkesin uymasını istiyoruz. Kalabalık çok fazla. Önlem alınması gerekiyor ama insanlar da çok fazla sıkıldı. İnsanlar durumu olağan akışına bıraktı sanırım" diye konuştu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen engelliler plajında ise görevliler engelli bireylere yardımcı oldu. Platform üzerine engelliler haricindeki kişilerin çıkmasına izin verilmedi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Dilenci, zabıtayı görünce kendisini yere bıraktı
19 Temmuz 2020 17:15		 Şile'de defineciler tarihi Rum Mezarlığını hedef aldı
19 Temmuz 2020 15:27
Doğa turizminin gözdesi Denizli yaylaları
19 Temmuz 2020 15:19		 Trafik yoğunlaşınca cebindeki düdüğü çıkarıp trafik polisliğine soyundu
19 Temmuz 2020 13:26
Bu görüntüler de Ardahan'dan... Sosyal mesafeli halay
19 Temmuz 2020 12:59		 2 kilometrelik piknik kuyruğu... 1 saatte 300 araç girdi
19 Temmuz 2020 12:35
Hatalı basım 50 lirayı koleksiyonerler için satışa çıkardı
19 Temmuz 2020 12:24		 Uyarılara rağmen düğünde 70 kişi kol kola halayda
19 Temmuz 2020 12:15
Ayağına maske takılan kaplumbağayı çocuklar kurtardı
19 Temmuz 2020 12:10		 O ilde vaka sayısı artıyor, yoğunluk azalmıyor
19 Temmuz 2020 11:20
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:42 - 2'si eski emniyet müdürü, 6 şüpheli FETÖ'den tutuklandı17:39 - Yunanistan, sınır muhafızlığını Türk'e emanet etti17:15 - Dilenci, zabıtayı görünce kendisini yere bıraktı17:13 - Üniversiteli Pınar'dan 3 gündür haber alınamıyor17:08 - Bakan Soylu'nun oğluna yönelik iddialara yalanlama16:49 - Kuru soğan ve patates ihracatında ön izin şartı kaldırıldı
16:47 - Türk çayı yılın ilk yarısında 7,5 milyon dolar kazandırdı16:45 - Harcamalar pandemi öncesine döndü16:35 - Diyarbakır'da ambulansa silahla ateş eden zanlı tutuklandı16:33 - 77 sanıklı FETÖ davasında sanıklara ceza yağdı16:30 - Belediye Başkan Yardımcısı'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı16:15 - Şehit Uzman Çavuş Yaman son yolculuğuna uğurlandı
16:13 - 'Kurban etini soğutmadan buzdolabına yerleştirmeyin'16:09 - Türkiye'den KKTC'ye tıbbi malzeme desteği16:04 - 'FETÖ'yü AK Parti'nin büyüttüğü iddiası gerçek dışıdır'15:57 - Diyarbakır'da acil serviste dehşet! Hasta yakınları saldırdı15:45 - Antalya sahillerinde maskesiz, sosyal mesafesiz serinlik
15:42 - CHP'den, 'emekli ikramiyeleri 1500 TL' olsun teklifi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Yerli otomobilin, söylenildiği gibi, 2022'nin son çeyreğinde banttan indirileceğine inanıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
O ilde vaka sayısı artıyor, yoğunluk azalmıyor
'Çok pişmanım, Cumhurbaşkanımız istifa et derse ederim'
HDP'li vekilin tecavüz ettiği mağdur kadın yaşadıklarını anlattı
Mehmet Metiner'in FETÖ sözleri Bakan Soylu'yu kızdırdı
Genç yöneticinin sakal inadı işinden etti
Seçim sisteminde iki önemli değişiklik
Ankara metrosunda şarkı kavgası
Konut faizlerindeki indirim rekoru da beraberinde getirdi
TOKİ, güya taksit ertelemişti!
TOGG yerli ve milli batarya ile yola çıkacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ücretsiz izin uygulamasının 1 temmuz 2021 e uzatılması 1
tüvtürk'ün zammı 4
sebepsiz yere ağacı söken kişi 1
yulaf ezmesi 1
nikola kalinic 1
luiz gustavo 1
19.07.2020 ç.rizespor vs malatyaspor maçı 1
Metinalkan 1
yılan burcu 1
kıyamet 2
SON İLANLAR
Kütahya Dumlupınar Öğretim Üyesi Alım İlanı
Hazine ve Maliye Bakanlığı 39 sözleşmeli personel alacak
Tekirdağ Çorlu Belediyesi 25 zabıta memuru alacak
Üsküdar Belediyesi 40 zabıta memuru alacak
Burdur Çeltikçi Belediyesi 4 memur alacak
Rize Derepazarı Belediyesi 4 memur alacak
Fatih Belediyesi 50 memur alacak
Antalya Gündoğmuş SYDV Personel Alım İlanı
Kurtalan Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Geyikli Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam