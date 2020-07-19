Şehit Uzman Çavuş Yaman son yolculuğuna uğurlandı
|19 Temmuz 2020 16:15
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Diyarbakır'da çıktığı operasyonda rahatsızlanarak şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Alper Yaman'ın cenazesi, memleketi Adana'nın Ceyhan ilçesinde toprağa verildi.
Şehit Yaman'ın (45) Türk bayrağına sarılı cenazesi, "helallik" alınması için Yeşildam Mahallesi'ndeki babaevine götürüldü.
Daha sonra mahalle mezarlığında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri uygulanarak düzenlenen cenaze törenine, şehidin annesi Zülfi, eşi Sevilay, çocukları Elif Sude (16) ve Sıla (14) ile kardeşi İbrahim Yaman ve yakınları, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Adana Valisi Süleyman Elban, bazı milletvekilleri, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.
İl Müftüsü Hasan Çınar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Yaman'ın naaşı mahalle mezarlığında defnedildi.
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Uzman Çavuş Alper Yaman, dün çıktığı operasyonda rahatsızlanarak şehit düşmüştü.
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