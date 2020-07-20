Öğretmene hakaret eden ve yaralayan veliye 15 bin 617 TL para cezası

Öğrenci velisinin şiddetine maruz kalan bir öğretmen tarafından açılan davada, Düziçi Asliye Ceza Mahkemesinin 2019/847 Esas ve 10.07.2020 tarihli kararına göre;

HAKARET SUÇUNA İLİŞKİN;

-Sanığın kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret suçunu işlediğinin sabit olması nedeniyle: TCK'nın 61 'inci maddesi uyarınca, suçun işleniş biçimi, suçun işlendiği yer ve zaman, suçun konusunun önem ve değeri, meydana gelen zararın ağırlığı, failin kusurluluk derecesi, göz önüne alınarak, sanığın mükerrerlik durumu olmadığından SEÇİMLİK CEZANIN TERCİH EDİLMESİNE,

-Sanığa verilen 354 gün adli para cezasının. 5237 sayılı TCK'nın 52/2 maddesi gereğince sanığın ekonomik ve sosyal durumu ile kişiliği nazara alınarak takdiren I gün karşılığı 20.00- TL'den hesaplanmak sureti ile sanığın NETİCETEN 7.080,00-TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

YARALAMA SUÇUNA İLİŞKİN;

-Sanığın katılana üzerine atılı basit tıbbi müdahale ile giderilebilir şekilde yaralama suçundan eylemine uyan 5237 sayılı ICK'nun 86/2 maddesi uyarınca suçun işleniş şekli, suç konusunun önem ve değeri, suçun işlendiği yer ve zaman dikkate alınarak, verilen zarar failin kusurluluk derecesi, göz önüne alınarak sanığın mükerrerlik durumu olmadığından SEÇİMLİK CEZANIN TERCİH EDİLMESİNE,

-Sanığa verilen adli para cezasının TCK 52/2. maddesi gereğince sanığın ekonomik ve sosyal durumu ve kişilik özellikleri nazara alınarak, takdiren bir gün karşılığı 20.00 TL'den hesaplanmak sureti ile sanığın NETİCETEN (250*20.00 TL.) 5.000,00 TL. ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

TÜM SUÇLARA İLİŞKİN;

-Sanığa verilen adli para cezasının. 5237 sayılı T.C.K.nun 52/4. maddesi uyarınca, sanığın ekonomik ve şahsi halleri göz önünde bulundurularak takdiren 20 eşit taksitle sanıktan tahsiline, taksitlerden birisinin zamanında ödenmemesi halinde, geriye kalan kısmın tamamının tahsil edileceğinin ve ödenmeyen adli para cezasının hapse çevrilebileceği gibi: infaz aşamasında Cumhuriyet Savcısı kararı ile de: 28/06/2014 tarihinde yürürlüğe giren 6545 sayılı Kanunun 81. Maddesi ile değişik 5275 sayılı Kanunun 106/3. Maddesi uyarınca adli para cezalarının ödenmemesi halinde KAMUYA YARARLI BİR İŞTE ÇALIŞMA KARARI VERİLEBİLECEĞİNİN SANIĞA İHTARINA,

-Sanığın sabıkasız oluşu, kişilik özellikleri göz önünde bulundurularak, yeniden suç işlemeyeceği hususunda kanaate varılması, maddi bir zararın bulunmaması, sanığın, hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesi yönündeki kabulü dikkate alındığında, CMK 231/5. maddesi gereğince sanık hakkında kurulan HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA,

-Sanığın CMK 231/8 maddesi gereğince 5 YIL SÜRE İLE DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİNE TABİ TUTULMASINA,

-Denetim süresi içerisinde sanığa herhangi bir YÜKÜMLÜLÜK YÜKLENMESİNE YER OLMADIĞINA,

-CMK 231/10. maddesi uyarınca sanığın denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlemediği takdirde açıklanması geri bırakılan HÜKMÜN ORTADAN KALDIRILARAK KAMU DAVASININ DÜŞÜRÜLMESİNE KARAR VERİLECEĞİ HUSUSUNUN İHTARINA,

-CMK 231/11. maddesi uyarınca denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlemesi halinde mahkememizce açıklanması geri bırakılan hükmün açıklanacağının İHTARINA,

Ayrıca; -Yargılama sırasında yapılan 7 adet tebligat gideri olan 133.00 TL. I posta gideri olan 4,00 TL olmak üzere toplam 137.00 TL YARGILAMA GİDERİNİN SANIKTAN TAHSİLİ İLE HAZİNEYE GELİR KAYDEDİLMESİNE,

-Katılan kendisini vekille temsil ettirdiğinden, hüküm tarihinde yürürlükle bulunan AAÜT uyarınca 3.400.00 TL VEKALET ÜCRETİNİN, SANIK TARAFINDAN KATILANA ÖDENMESİNE,

Karar verilmiştir.

Bu karara göre sanık 137.00 TL yargılama gideri, 3.400.00 TL vekalet ücreti ve 7.080,00-TL ADLİ PARA CEZASI ve 5.000,00 TL. ADLİ PARA CEZASI olmak üzere toplamda 15 Bin 617 TL ödeyecek ve 5 YIL SÜRE İLE DENETİMLİ SERBESTLİK uygulamasına tabi tutulacaktır. Ayrı ayrı olmak üzere tekraren hakaret ve yaralama suçunu işlediği halde HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI kararı düşecek ve hapis yatacaktır. Ayrıca açılan manevi tazminat da kazanılmış olup, veli tarafından uzlaşma talebi gelmiştir.

Ahmet KANDEMİR