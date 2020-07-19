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Harcamalar pandemi öncesine döndü

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Avdagiç, "TCMB verilerinden yola çıkarak, sektörlerin Kovid-19 etkisinden ne kadar çıktığını inceledik. POS cihazlarının hızlı çalıştığını, harcamaların pandemi öncesine döndüğünü gördük." ifadelerini kullandı.
 19 Temmuz 2020 16:45
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Harcamalar pandemi öncesine döndü

İTO'dan yapılan açıklamaya göre, 10 Temmuz itibarıyla 19 sektörün 12'si banka ve kredi kartları ile satışlarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) etkisini geride bıraktı.

İTO, 13 Mart ve 10 Temmuz ile başlayan haftalarda kartla yapılan harcamaları "TCMB Banka Kartı ve Kredi Kartı Harcama Tutarları"na göre karşılaştırdı.

Araştırmaya göre, tüketicilerin kartla yaptıkları harcamalar elektronik eşya ve bilgisayarda yüzde 47 artarken, müteahhit işlerinde artış yüzde 33, mobilya ve dekorasyon ile yapı malzemeleri, hırdavat, nalburiyede ise yüzde 27 yükseldi.

Harcama kalemlerini yüzde 24 artışla araç kiralama, yüzde 22 artışla araç kiralama-satış/servis/yedek parça ve yüzde 14 artışla doğrudan pazarlama izledi.

Öte yandan market ve alışveriş merkezleri, bireysel emeklilik, hizmet sektörleri, kuyumcular, yemek, sağlık-sağlık ürünleri-kozmetik, eğitim-kırtasiye-ofis malzemeleri harcamaları da pandemi öncesi seviyesine hızla yaklaşıyor.

Araştırma, salgınla geçen son 4 ayda, kartla harcama tutarlarında internet alışverişinin payının yüzde 24'ü geçtiğini gösterdi.

"Harcamalar tüketici davranışlarındaki değişim konusunda ipuçları veriyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İTO Başkanı Şekib Avdagiç, banka kartı ve kredi kartları ile yapılan harcama tutarlarının, tüketici davranışlarındaki sektörel talep değişimleri konusunda ipuçları verdiğini belirtti.

Avdagiç, "Pandemi sürecinde gördük ki artık hemen herkes bankadan nakit para çekmeden, adeta 5 lirayı bile kartla temassız olarak ödemek istiyor. 10 kişiden en az 7'si kasada cüzdanından para değil, banka ya da kredi kartını çıkarıyor. Bu sebeple kartla harcama tutarları piyasalar için çok önemli bir veri." ifadelerini kullandı.

Üyelerinden kartla alışverişin giderek yaygınlaştığı yönünde geri bildirimler aldıklarını belirten Avdagiç, "TCMB verilerinden yola çıkarak, sektörlerin Kovid-19 etkisinden ne kadar çıktığını inceledik. POS cihazları hızlı çalıştığını, harcamalar pandemi öncesine döndüğünü gördük." ifadelerini kullandı.

Avdagiç, şunları kaydetti:

"Salgının başladığı 13 Mart haftasında kartla yapılan her 100 liralık harcama tutarının 10 Temmuz haftasında kaç liraya indiğini ya da çıktığını inceledik. Birçok sektörümüzde kartla alışverişte pandemi öncesi seviyenin üzerine çıkıldığını memnuniyetle gördük. Bir başka deyişle 'POS cihazları pandemi öncesine dönüş sinyali verdi' diyebiliriz. Bununla birlikte bazı sektörlerimiz ise eski sevilerine yaklaşmaya çalışıyor. Normalleşme ile bu sektörlerde de eski seviyenin yakalanacağını, hatta aşılacağını düşünüyoruz."

İTO araştırmasına göre '"Yeni Normal"de kartlı alışveriş harcamaları şöyle:

13 Mart haftasında kartla yapılan her 100 TL'lik harcama, 10 Temmuz haftasında kaç lira oldu?

Pandemi öncesine geri dönen sektörler

Elektrik-elektronik eşya, bilgisayar

147

Müteahhit işleri

133

Mobilya ve dekorasyon

127

Yapı malzemeleri, hırdavat, nalburiye

127

Araç kiralama

124

Araç kiralama-satış/servis/yedek parça

122

Doğrudan pazarlama

114

Telekomünikasyon

111

Giyim ve aksesuar

109

Benzin ve yakıt istasyonları

108

Çeşitli gıda

107

Sigorta

103

Eski seviyesine yaklaşan sektörler

Market ve alışveriş merkezleri

99

Bireysel emeklilik

96

Hizmet sektörleri

92

Kuyumcular

92

Yemek

86

Sağlık/sağlık ürünleri/kozmetik

85

Eğitim / kırtasiye / ofis malzemeleri

81
Anadolu Ajansı
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