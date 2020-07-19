Üniversiteli Pınar'dan 3 gündür haber alınamıyor
|19 Temmuz 2020 17:13
|Yazdır
Muğla'nın Ula ilçesinin Akyaka Mahallesi'nde yaşayan Pınar Gültekin, 16 Temmuz günü evinden ayrıldı. İstanbul'da yaşayan abla Sibel Gültekin, telefonda görüştüğü kardeşinden bir daha haber alamadı. Kardeşinin hayatından endişe duyan abla, annesi Şefika Gültekin ile birlikte Muğla'ya geldi.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin'in bulunması için ailesi tarafından Akyaka Karakol Komutanlığı'na kayıp ihbarında bulunuldu. İhbarın ardından genç kızın bulunması için jandarma ekiplerince arama çalışması başlatıldı.
Sibel Gültekin, kardeşinin Akyaka'da kendi evinde kaldığını belirtip, "Onunla en son geçen perşembe günü saat 15.00 sıralarında telefonla görüştüm. Menteşe ilçesindeki alışveriş merkezinde olduğunu söyledi. Daha sonra telefonu kapandı ve bir daha ulaşamadık. Gerekli yerlere durumu bildirdik. Akyaka'da ertesi gün görüldüğü söylendi" dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Diyarbakır'da acil serviste dehşet! Hasta yakınları saldırdı
19 Temmuz 2020 15:57
|Arkeoloğun intiharıyla ortaya çıktı... Müze'de 10 eser kayıp
19 Temmuz 2020 14:13
|Oğluna saldıran 9 kişiyi ateş ederek kovaladı
19 Temmuz 2020 13:53
|Kaya parçasının çarptığı evdeki 5 kişiyi çamaşır makinesi korudu
19 Temmuz 2020 13:50
|Ankara metrosunda şarkı kavgası
19 Temmuz 2020 13:13
|Van Gölü'nde ulaşılan ceset sayısı 56'ya ulaştı
19 Temmuz 2020 12:26
|Köpekleri sopa ile döven adam kelepçelenerek gözaltına alındı
19 Temmuz 2020 12:05
|'Namusuma yan baktın' diyerek tekme tokat dövdüler
19 Temmuz 2020 12:00
|Kadın avukattan, ünlülerin avukatına bebek savaşı
19 Temmuz 2020 10:25
|İmamoğlu'nun Bodrum'daki milyonluk usulsüz villasına inceleme
19 Temmuz 2020 09:05