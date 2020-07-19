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Dilenci, zabıtayı görünce kendisini yere bıraktı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde dilencilik yapan kadın, bulunduğu yere gelen zabıta görevlilerini görünce ağlayıp, kendini yere bıraktı. Ekiplerin uğraşları sonucu bulunduğu yerden kalkan dilenci, uzaklaşarak kaçtı.
 19 Temmuz 2020 17:15
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Dilenci, zabıtayı görünce kendisini yere bıraktı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde dilencilik yapan kadın, bulunduğu yere gelen zabıta görevlilerini görünce ağlayıp, kendini yere bıraktı. Ekiplerin uğraşları sonucu bulunduğu yerden kalkan dilenci, uzaklaşarak kaçtı.

İlçenin en işlek noktalarından Şehit Pamir Caddesi'nde iş yerinin önünde kaldırımda oturup, dilenen kadını gören İskenderun Belediyesi zabıta ekipleri, sosyal mesafeyi koruyarak kadına yaklaştı. Zabıta ekibi, işlem yapmak üzere kadının kendileriyle gelmesini istedi. İsmi açıklanmayan dilenci, zabıta memuruyla konuşurken ağlamaya başladı. Daha sonra kolundan tutulup ayağa kaldırılan kadın, kendisini birden yere bıraktı. Ne olduğunu anlamaya çalışan zabıta ekipleri, kadının yattığı yerden kalkmasını istedi.

Ekiplerin uğraşları sonucu bulunduğu yerden kalkan dilenci, zabıta ekiplerinden uzaklaşarak kaçtı.

DHA
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