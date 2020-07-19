Yunanistan, sınır muhafızlığını Türk'e emanet etti
Yunanistan'ın Rodop İli'ne bağlı Vakos köyünden yaşayan Emre İsmail adlı Türk vatandaşı yemin ederek sınır muhafızlığı görevine başladı.
|19 Temmuz 2020 17:39
|Yazdır
Yunanistan sınırı artık bir Türk'e emanet... Yunanistan'ın Rodop iline bağlı Vakos köyünde yaşayan Türk asıllı Emre İsmail yemin ederek sınır muhafızlığı görevine başladı.
İsmail kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sınır muhafızlığına başladığını ifade etti.
Emre İsmail ayrıca Yunanistan'da sınır muhafızlığı görevinde bulunan ilk Türk olma özelliğini taşıyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Belediye Başkan Yardımcısı'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı
19 Temmuz 2020 16:30
|Şehit Uzman Çavuş Yaman son yolculuğuna uğurlandı
19 Temmuz 2020 16:15
|'FETÖ'yü AK Parti'nin büyüttüğü iddiası gerçek dışıdır'
19 Temmuz 2020 16:04
|Koronavirüs 10-19 yaş aralığındaki kişilerde de hızla yayılıyor
19 Temmuz 2020 15:36
|Şehit piyade er Kartiz, Muğla'da son yolculuğuna uğurlandı
19 Temmuz 2020 15:33
|'Sağlıksız ortamda satılan maskeler tehlike saçıyor'
19 Temmuz 2020 15:29
|'7 cüceler' antik kentteki kazı ekibinin maskotu oldu
19 Temmuz 2020 15:21
|Şehit polis memuru Gökteke son yolculuğuna uğurlandı
19 Temmuz 2020 15:04
|Z Kuşağı: Geleceği onlar belirleyecek
19 Temmuz 2020 14:44
|Dünyada ilk kez kara canlısının fosili Yamula Barajı'nda bulundu
19 Temmuz 2020 13:41