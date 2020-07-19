80 yıldır heyelan yaşananan bölgeye neşter vuruldu

Ordu'nun Korgan ilçesinde bulunan 3 mahallede, 1939 yılında Erzurum'da yaşanan deprem sonrası bölgedeki fay hatlarının kırılması ve su kaynaklarının toprağın altına girmesiyle birlikte başlayan heyelanlara müdahale etmek için çalışma başlatıldı. Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, 80 yıllık soruna neşter vurmak için bölgede drenaj çalışmaları başlattı.

80 yıldır heyelan yaşanıyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bülent Şişman, Sülük Gölü ve çevresinde süren drenaj çalışmalarını inceledi. Yazıcı, Tepe ve Dip Mahallesi'nde 110 dönümlük bir arazinin sürekli olarak heyelanlara maruz kaldığını ifade eden Şişman, " Burası neredeyse 80 yıldır kayan bir bölge. Heyelan öyle boyutlara ulaşmış ki 3 yılda bir sınırlar tümüyle değişir olmuş. Konum olarak bulunduğu güzergah ise neredeyse Korgan'ın kalbi. Tam 23 mahalleye ulaşım sağlayan bir yol güzergahı üzerinde sürekli olarak heyelanlar meydana geliyor" diye konuştu.

200 hane 23 mahalle nefes alacak

200 evin risk altında olduğu bölgede çalışmaların sürdüğünü belirten Genel Sekreter Yardımcısı Bülent Şişman, "Burada yaptığımız inceleme sonrası konuyu başkanımız Sayın Dr. Mehmet Hilmi Güler'e ilettik. Hemen çalışmaların başlatılması talimatını verdi. Ekiplerimiz şu anda kazı işlemiyle birlikte taş dolgu çalışmalarına başladı. Çalışmalar tamamlandığında İnşallah 80 yıllık bir sorunu çözeceğiz. 200 hane nefes alacak. 23 mahallede yaşayan hemşerilerimiz, güvenli bir şekilde seyahat edebilecekler. Burada büyük bir özveriyle çalışan ekiplerimize teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.