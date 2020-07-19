Selçuklular'dan kalma köprü turistlerin ilgisini çekiyor
|19 Temmuz 2020 18:34
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Kırıkkale'de Kızılırmak Nehri üzerinde 13. yüzyılda Selçuklular döneminde yapılan Çeşnigir Köprüsü, yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanları arasında yer alıyor.
Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde 13. yüzyılda Selçuklular döneminde yapılan Çeşnigir Köprüsü ve Kanyonu turistlerden ilgi görüyor. Eşsiz doğası ile asırlara meydan okuyan taş köprü, Kırıkkale Valiliği tarafından turizme kazandırılmasının ardından kısa sürede ziyaretçilerin ilgisini çekmeye başladı. Tarihi mekanda kır kahvehaneleri, köylülerin yöresel ürünlerini satabileceği alanlar, bisiklet gezisi, kano etkinlikleri, elektrikli tekneyle baraj ve tarihi köprü gezisi, seyir terasları ve kanyon boyunca yürüme alanları bulunuyor. Köprünün hemen yanı başında bulunan Büklükale mevkisinde de Hitit dönemine ait sur duvarları, Friglerden kalma yapı kalıntıları, Roma dönemine ait mezar ve antik yolu yer alıyor.
"Çok güzel bir mekan, herkese tavsiye ederim"
Eşiyle birlikte tarihi mekanı gezip görmek istediğini ifade eden Cisil Uslu, "Eşimle buraları gezip görmek istedim. Ne kadar tarihi ve güzel olduğunu biliyorum. Kıymetli olduğunu biliyorum. Zaten ülkemiz turistik bir cennet. Tarihini biliyorum, görmek istedim. Görünce zaten çok mutlu oldum. Çok güzel bir mekan, herkese tavsiye ederim. Süper oksijen, temiz, hava süper zaten. Görüntüsü çok güzel. Her şey çok güzel, iyi ki de yapmışlar. Böyle çok güzel oldu" dedi.
"Valimiz çok güzel projelere imza atıyor"
Antalya ve İzmir'den gelen arkadaşlarını gezdirmek için burada bulunduklarını belirten Samet Dalbudak ise, "Antalya'dan arkadaşım geldi. İzmir'den Yakup arkadaşım geldi, aslen buralı. 15 sene önce gelmiştik viraneydi burası. Valimiz süper bir şey yapmış. Çok güzel projelere imza atıyor. Çok beğeniyoruz, kurban olduğum Allah onu başımızdan eksik etmesin" şeklinde konuştu.
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