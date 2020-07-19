6. kattan düşen doktor hayatını kaybetti
|19 Temmuz 2020 18:50
|Yazdır
Antalya'da misafirlikte bulunduğu apartmanın 6'ıncı katından beton zemine düşerek ağır yaralanan kadın doktor, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre olay, saat 16.30 sırasında Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesi'ndeki 15 katlı bir apartmanın 6'ıncı katında meydana geldi. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Tıbbi Mikrobiyoloji Uzman Doktoru olarak görev yapan Filiz K., öğle saatlerinde bir yakının evine misafirliğe geldi. Bir süre sonra balkona çıkan Filiz K., henüz belirlenemeyen bir nedenle 6'ıncı kattan beton zemine düştü. Filiz K.'nin düştüğünü gören yakınları hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Filiz K.'ye kalp masajı yaptı. Ambulansla görev yaptığı Antalya Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan Filiz K., hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Mide küçültme ameliyatı olan uzman çavuş, hayatını kaybetti
19 Temmuz 2020 19:13
|14 yaşındaki çocuk serinlemek için girdiği gölette boğuldu
19 Temmuz 2020 18:37
|'Dövdü, sürükledi, ağlamasın diye ağzını kapattı'
19 Temmuz 2020 18:22
|Diyarbakır'da ihale kavgası: 1'i ağır 8 yaralı
19 Temmuz 2020 18:01
|Üniversiteli Pınar'dan 3 gündür haber alınamıyor
19 Temmuz 2020 17:13
|Diyarbakır'da acil serviste dehşet! Hasta yakınları saldırdı
19 Temmuz 2020 15:57
|Arkeoloğun intiharıyla ortaya çıktı... Müze'de 10 eser kayıp
19 Temmuz 2020 14:13
|Oğluna saldıran 9 kişiyi ateş ederek kovaladı
19 Temmuz 2020 13:53
|Kaya parçasının çarptığı evdeki 5 kişiyi çamaşır makinesi korudu
19 Temmuz 2020 13:50
|Ankara metrosunda şarkı kavgası
19 Temmuz 2020 13:13