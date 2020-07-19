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Meteorolojiden sağanak uyarısı

Trakya, Batı Karadeniz, İstanbul'un kuzey ilçeleri ile Sakarya ve Kocaeli çevrelerinde sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.
 19 Temmuz 2020 19:16
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Meteorolojiden sağanak uyarısı

Trakya, Batı Karadeniz, İstanbul'un kuzey ilçeleri ile Sakarya ve Kocaeli çevrelerinde sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın ülkenin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı öngörülüyor.

Trakya, Batı Karadeniz, İstanbul'un kuzey ilçeleri ve Sakarya ile Kocaeli çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde ise yer yer gök gürültülü sağanak beklendiği tahmin ediliyor.
Anadolu Ajansı
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