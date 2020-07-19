Jandarma binasına silahla ateş açan şüpheli tutuklandı
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde jandarma binasına pompalı tüfekle ateş eden şüpheli tutuklandı.
|19 Temmuz 2020 19:25
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde jandarma binasına pompalı tüfekle ateş eden şüpheli tutuklandı.
İlçede dün olay sonrası gözaltına alınan Gürkan K'nin (28) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan, zanlının olay esnasında alkollü olduğu ve psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı önüne otomobille gelen Gürkan K, binaya doğru pompalı tüfekle birkaç el ateş ettikten sonra kaçmış, daha sonra güvenlik güçlerine teslim olmuştu.
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