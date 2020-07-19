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Ayasofya'da mozaikler nasıl kapatılacak?

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Ayasofya'da mozaikler perde sistemi ile kapatılacak" açıklamasında bulundu.
 19 Temmuz 2020 19:30
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Ayasofya'da mozaikler nasıl kapatılacak?

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin NTV'de açıklamalarda bulundu. Kalın yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Bugün Cumhurbaşkanımız Ayasofya'yı ziyaret ederek hazırlıkları inceledi. 86 yıl sonra ibadete açılması çok önemli. Hazırlık yaparken salgın önlemlerini unutmamalıyız. Bu konuda vatandaşlarımızdan anlayış bekliyoruz.

Camiye sınırlı sayıda kişi alınacak. Ayasofya'nın şanına uygun çekilde açılışın gerçekleşmesi gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanımız da katılacak. Giriş katında cuma namazı kılınacak. Resimlerle ilgili Kültür Bakanlığımızın çalışması var, tamamlandı. Işık sistemi olmayacak bir perde ile kapatılması üzerinde çalışılıyor. Üzerinin kapanması, üzerinin sıvanması söz konusu değil. Çok hassas bir çalışma yürütülüyor, kimsenin endişesi olmasın. Zemin halı kaplanacak."

DHA
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