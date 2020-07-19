Küme düşen 3 takım belli oldu
TFF 1. Lig'de Eskişehirspor ve Adanaspor'un ardından küme düşen son takım Osmanlıspor oldu.
|19 Temmuz 2020 19:32
|Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Erzurumspor Süper Lig'de!
18 Temmuz 2020 19:45
|Ankara Tenis Kulübü'nde 3 kişinin testi pozitif çıktı
16 Temmuz 2020 21:04
|Aziz Yıldırım 'Futbolda şike' davası için adliyede
16 Temmuz 2020 10:15
|Şenol Güneş: Yabancı sayısının azaltılmasından yanayım
15 Temmuz 2020 14:26
|Acun Ilıcalı, o takımı resmen satın aldı
15 Temmuz 2020 09:14
|PFDK maske cezası yağdırdı
14 Temmuz 2020 23:25
|PFDK'den 'sosyal mesafe' ve 'maske' kuralına uymayanlara ceza
14 Temmuz 2020 18:09
|Koronavirüs sonrası en kötüsü Galatasaray
14 Temmuz 2020 16:59
|Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir istifa etti
14 Temmuz 2020 07:55
|Ergin Ataman ve Arda Turan takım satın aldı
13 Temmuz 2020 14:23