Ağrı Belediyesinden 'N.Ş' isimli şahsa ilişkin açıklama

Ağrı Belediyesinden, sosyal medya ve çeşitli haber sitelerinde Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ı hedef alan paylaşımlarda adı geçen N.Ş'nin, belediye ve Sayan ile bir bağı bulunmadığı bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, sosyal medyada ve çeşitli haber sitelerinde suça karıştığı belirtilen N.Ş. hakkında paylaşımlar yapılarak, Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın hedef alındığı belirtildi.

Söz konusu kişinin Sayan ile bir bağı olmadığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sosyal medya ve çeşitli haber sitelerinde başkanımız Savcı Sayan'ı hedef alan paylaşımlarda adı geçen N.Ş'nin, belediyemiz ve Sayan ile bir yakınlığı ve bağı bulunmamaktadır. Paylaşılan fotoğraf, çekim çalışmaları esnasında toplu ziyaretlerde çekilmiş olup bahse konu edilen şahsın, Sayan ile herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Sayan'ı hedef alacak paylaşımlar yaparak algı oluşturan şahıslar için hukuk birimimiz tarafından adli mercilere başvurulmuştur."

Açıklamada, Sayan ve belediyenin her türlü kötü niyetin ve ahlaksızlığın karşısında olduğu vurgulandı.