Gaziantep Valiliği: Tacizcinin kimliği tespit edildi
|19 Temmuz 2020 21:18
|Yazdır
Gaziantep Valiliği, sosyal medyada, yaşlı bir adamın küçük bir kızı taciz ettiği görüntülerle ilgili açıklama yaparak, tacizcinin kimliğinin tespit edildiğini ve adli sürecin başlatıldığını açıkladı.
Gaziantep Valiliği, sosyal medyada, yaşlı bir adamın küçük bir kızı taciz ettiği görüntülerle ilgili açıklama yaptı. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından olayın Gaziantep'te yaşandığının tespit edildiğini belirten Valilik, tacizcinin kimlik tespitinin de yapılarak adli sürecin başlatıldığını duyurdu.
Konu ile ilgili Gaziantep Valiliği'nin açıklamasında, "18 Temmuz 2020 tarihinde bazı haber sitelerinde ve sosyal medya hesaplarında 'Gaziantep'te yaşlı bir adam yanına çağırdığı küçük kız çocuğunu taciz etti' şeklinde yer alan haberle ilgili olarak yapılan araştırmada görüntülerde yer alan bölgenin ilimiz sınırlarında olduğu anlaşılmıştır. Konuyla ilgili görüntüler ihbar kabul edilerek habere konu şahsın kimliği tespit edilmiş ve adli süreç başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Tefeci, içinde bulunduğu tefeci çetesini dolandırmış
19 Temmuz 2020 10:41
|Rabia Naz'ın babası: Allah aşkına dosya yeniden açılsın
18 Temmuz 2020 14:21
|Rabia Naz soruşturmasında takipsizlik kararı
17 Temmuz 2020 06:50
|Trafik kazasında ölen eski belediye başkanının mezarı açıldı
16 Temmuz 2020 23:26
|'Şırnak'taki olayda herhangi bir taciz, istismar olayı yok'
16 Temmuz 2020 22:34
|Adnan Oktar'dan 'maske' dilekçesi
14 Temmuz 2020 21:01
|Kadın avukat nişanlısını karakoldan kaçırdı
13 Temmuz 2020 09:15
|Savcı, 5816 kaldırılsın diyen vatandaşı gözaltına aldırdı
12 Temmuz 2020 23:48
|Polise rüşvet teklif ettiği iddia edilen sürücü gözaltında
12 Temmuz 2020 19:02
|'Şort giyen kadının darp edildiği' iddiasına ilişkin açıklama
11 Temmuz 2020 15:47