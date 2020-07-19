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Ankara Valisi, eski makamına bu kez ziyaretçi olarak geldi

Ankara Valisi Vasip Şahin, eski makamına 6 yıl sonra bu kez ziyaretçi olarak geldi.
 19 Temmuz 2020 21:20
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Ankara Valisi, eski makamına bu kez ziyaretçi olarak geldi

Ankara Valisi Vasip Şahin, eski makamına 6 yıl sonra bu kez ziyaretçi olarak geldi.

Ankara Valisi Vasip Şahin, Malatya Valisi Aydın Baruş'a nezaket ziyaretinde bulundu. Valilik Makamında bir süre karşılıklı yapılan sohbetin ardından ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Baruş, Vali Şahin'i Malatya'da ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirtti.

Ziyarette Valilik Şeref Defterini imzalayan Vali Şahin, 2012-2014 yılları arasında görev yaptığı Malatya'da bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti.
İhlas Haber Ajansı
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