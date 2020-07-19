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Sokakta saldırdığı görme engelli vatandaşı hastanelik etti
Samsun'da alkollü olduğu iddia edilen bir kişi sokakta saldırdığı görme engelli vatandaşı hastanelik etti.
|19 Temmuz 2020 22:44
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Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu iddia edilen bir kişi sokakta karşılaştığı görme engelli Muhammed Ç.'nin (43) yanında bulunan gençlere sataştı.
GİYSİLERİNİ YIRTTI
Sebepsiz yere görme engelli Muhammed Ç.'ye saldıran şahıs Muhammed Ç.'yi darp edip üzerindeki giysisini yırttı.
Yaralanan Muhammed Ç., polisler tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılıp darp raporu alıp şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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