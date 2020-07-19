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Medipol Başakşehir, bitime bir hafta kala şampiyon oldu

Medipol Başakşehir, Süper Lig'de Trabzonspor'un İttifak Holding Konyaspor'a 4-3 yenilmesiyle bitime bir hafta kala şampiyon oldu.
 19 Temmuz 2020 22:59
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Medipol Başakşehir, bitime bir hafta kala şampiyon oldu
Medipol Başakşehir, Süper Lig'de Trabzonspor'un İttifak Holding Konyaspor'a 4-3 yenilmesiyle bitime bir hafta kala şampiyon oldu.
Anadolu Ajansı
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