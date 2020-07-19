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20 Temmuz 2020'den önemli gündem başlıkları

 19 Temmuz 2020 23:23
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20 Temmuz 2020'den önemli gündem başlıkları

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen resmi törene iştirak edecek.

(Lefkoşa/09.30)

EKONOMİ

1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, video konferans yöntemiyle "Pakistan Sanal Ticaret Heyeti Programı"na katılacak.

(Ankara/16.00)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayı yurt dışı üretici fiyat endeksi ile 2019'a ilişkin yazılı medya istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Togo Dışişleri Bakanı Robert Dussey ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/19.30)

2- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasındaki çatışmalar izleniyor.

(Trablus)

GÜNCEL

1- Van Gölü'nde batan tekneyle ilgili gelişmeler takip ediliyor.

2- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler izleniyor.

3- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kapadokya Alan Başkanlığında incelemelerde bulunacak, Kale Yerleşkesi açılışına ve Ferman Akgün konserine katılacak.

(Nevşehir/18.30/20.00/21.00)
Anadolu Ajansı
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