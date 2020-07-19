20 Temmuz 2020'den önemli gündem başlıkları
|19 Temmuz 2020 23:23
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1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen resmi törene iştirak edecek.
(Lefkoşa/09.30)
EKONOMİ
1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, video konferans yöntemiyle "Pakistan Sanal Ticaret Heyeti Programı"na katılacak.
(Ankara/16.00)
2- Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayı yurt dışı üretici fiyat endeksi ile 2019'a ilişkin yazılı medya istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Togo Dışişleri Bakanı Robert Dussey ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/19.30)
2- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasındaki çatışmalar izleniyor.
(Trablus)
GÜNCEL
1- Van Gölü'nde batan tekneyle ilgili gelişmeler takip ediliyor.
2- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler izleniyor.
3- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
(Ankara/09.30)
KÜLTÜR SANAT
1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kapadokya Alan Başkanlığında incelemelerde bulunacak, Kale Yerleşkesi açılışına ve Ferman Akgün konserine katılacak.
(Nevşehir/18.30/20.00/21.00)
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