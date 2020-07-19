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Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'de son 24 saatte 924 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 16 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 219 bin 641, can kaybı 5 bin 491 oldu.
 19 Temmuz 2020 23:34
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Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'de son 24 saatte 924 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 16 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 219 bin 641, can kaybı 5 bin 491 oldu.

"Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 41 bin 310 test yapıldı, 924 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 16 hasta vefat etti, 997 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 4 milyon 273 bin 377, vaka sayısı 219 bin 641, vefat sayısı 5 bin 491 olarak kayıtlara geçti.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1246, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 398, iyileşen hasta sayısı ise 202 bin 10 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Her gün 1000'e yakın hastamız şifa buluyor, 1000'e yakın yeni vakamız oluyor. Yeni vakaları durdurabilirsek aktif vaka sayısı hızla azalmış olacak. Hedefimiz, iyileşen sayısında artış, yeni vaka sayılarında düşüş. İyi haberler, alacağımız tedbirlere bağlı." ifadelerini kullandı.

- Koca'dan taraftarlara Kovid-19 uyarısı

Koca, Twitter hesabındaki paylaşımda, Süper Lig'in 33. haftasında Başakşehir-Kayserispor müsabakasının İstanbul'da, Trabzonspor-Konyaspor karşılaşmasının Trabzon'da oynandığını anımsatarak "Taraftarı maç sonunda salgın tedbirlerine uymaya davet ediyoruz. Kovid-19 günlerinde centilmenlik kurallarına maske, mesafe ve toplum sağlığı da eklendi. İyi seyirler." uyarısında bulundu.

- Kovid-19 salgını yabancıların arsa ve konut alımını da etkiledi

Dünyadaki gibi Türkiye'yi de etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, yabancıların konut ve arsa alımını etkiledi.

Yabancılara geçen yılın ilk altı ayında 1016 arsa, 20 bin 408 konut, bu senenin aynı döneminde ise 977 arsa, 16 bin 145 konut satıldı.

Yabancıların arsa ve konut alımında ilk tercihleri İstanbul ve Antalya oldu
Anadolu Ajansı
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