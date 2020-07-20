PKK çözülmeyi durduramıyor
|20 Temmuz 2020 06:40
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Kararlı mücadeleyle dağılma noktasına gelen terör örgütünden kopuşlar hız kazanırken, ocak ayından beri ikna edilerek teslim olan PKK'lı sayısı 110'a ulaştı. PYD/PKK elebaşlarından Salih Müslim'in yeğeni Dalya Mahmut Müslim, polisin ikna çalışması sonucu 15 Temmuz günü Mersin Emniyet Müdürlüğü'ne teslim oldu. Müslim'le birlikte eşinin de güvenlik güçlerine teslim olduğu iddia ediliyor. Dalya Mahmut, ifadesinde 2013 yılından bu yana örgütte yaşadıkları, Salih Müslim'i koruyan yapı, örgütün Avrupa'daki uzantıları, örgüte mali ve maddi yardımların kimden geldiği, kamplarda yaşananlar konusunda detaylı bilgiler verdi. Yine bu ay polis ekiplerinin özverili çalışmasıyla teslime ikna olan gri kategorideki bir terörist, Hakkari'de komandolarca "Gel, korkma emniyettesin. Devletin şefkatli kollarına hoş geldin" sözleriyle karşılandı. Temmuz ayı ortasında Suriye kuzeyinden kaçan bir PKK/YPG'li de Nusaybin hudut karakoluna gelerek 'yaşamayı' seçmiş, aynı ay Irak kuzeyindeki Habur'da ise 5 PKK'lı, örgüt barınaklarından kaçarak teslim olmuştu.
EMPERYALİST KUKLA
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin son dönemdeki büyük harekatları Pençe-Kartal ve Pençe-Kaplan sonrası Avrupa'dan istediği desteği bulamayan terör örgütü, Suriye kuzeyinde de bazen ABD bazen de Rusya'nın güdümüne girdi. Örgütün emperyalist devletlerin emrinde hareket ettiği gerçeğinin son yıllarda iyice açığa çıkması PKK tabanında çözülmeyi hızlandıran etkenlerden biri oldu. Amerika'nın petrol bekçiliğini yapmak istemeyen teröristleri ikna çalışması da bu nedenle güvenlik güçleri açısından kolaylaştı.
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