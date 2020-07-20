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Türkiye madenciliğinde 'NTE' devrimi

Türkiye nadir toprak elementlerinin (NTE) üretiminde önemli bir adım atıyor. Maden Tetkik ve Arama Müdürlüğü (MTA) %99'un üzerindeki saflıkta seryum, lantanyum, neodimyum, paraseodmiyum, uranyum ve toryum elde etti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Tonunu 200 bin dolara satabiliyorsunuz" dedi
 20 Temmuz 2020 07:02
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Türkiye madenciliğinde 'NTE' devrimi

Milli otomobili üretecek fabrikanın temelini atan Türkiye, devrim gibi bir başka adımı, nadir toprak elementlerinin (NTE) üretiminde atmaya hazırlanıyor. Otomotivden cep telefonlarına birçok kritik teknolojide kullanılan nadir toprak elementlerinin uç ürün noktasında değerlendirilmesi için adımlar hızlandırıldı. Nadir toprak elementlerine ilişkin çalışmaları gerçekleştiren Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) bir grup gazeteciye laboratuvarlarını açtı.

ÜLKEMİZDE BİR İLK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de hem laboratuvar hem de NTE'lere ilişkin önemli bilgiler verdi. Bakan Dönmez, "Cevher zenginleştirme, metalürji, kimya ve analiz konularında uzman personellerden oluşan ekiple sadece 2 yılda yapılan bir çalışma ile ülkemizde bir ilk gerçekleşti. Çalışma ile laboratuvar ölçeğinde, yüzde 99'un da üzerinde saflıkta seryum, lantanyum, neodimyum, paraseodmiyum, uranyum, toryum ve ağır nadir toprak oksitler kazanıldı" dedi.

200 BİN DOLARA SATILACAK

NTE'yi ayrıştırmadan önce elde edilen gelirin düşük olduğunu ifade eden Dönmez, şunları söyledi: "Ama bunu ayrıştırdığınızda değeri çok daha büyük. Örneğin yüzde 99'un üzerinde saflaştırdığınızda, tonunu 200 bin dolara satabiliyorsunuz. Ama bunu ayrıştırmadan satarsanız 1 dolar gibi düşük bir fiyata satıyorsunuz."
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