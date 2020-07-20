BTK'dan TBMM'ye '5G' raporu: 5G ile ciddi başarı sağlanacak

Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre: vatandaşlar TBMM Dilekçe Komisyonu'na 5G teknolojisine ilişkin sorular yöneltti. Komisyonun konuyu ilettiği BTK, TBMM'ye gönderdiği raporda mobil haberleşmenin gelişimini anlatırken, özetle şunları kaydetti:

5G'NİN AVANTAJI: 5G teknoloji; çok yüksek hızlı veri transferi, çok düşük gecikmeli iletişim ve ultra yoğun makineler arası haberleşme olmak üzere üç temel özelliğe sahip olmak üzere geliştirme çalışmaları devam etmektedir. 5G'nin drone'lar, nesnelerin interneti ve sanal gerçeklik gibi teknolojiler için kablosuz veri iletim altyapısını güçlendireceği değerlendirilmektedir.

MOBİL VERİ TRAFİGİ 138 KAT ARTTI: 2011 ile 2019 yılı arasında mobil veri trafiği 138.7 katına çıkmıştır. Gelecek 5 yılda önemli artışın meydana gelmesi tahmin edilmektedir. Yüksek veri kullanımını sağlayan cihazların gelişimi, yeni teknolojilerin kullanıcıları tatmin eden yüksek veri hızları, mobil uygulamaların kullanıcıları veri tüketimine teşvik etmesi, mobil veri trafiği hacmini artırmaktadır.

OTONOM ARAÇLARDA 5G: 5G'nin, yüksek veri hızı, düşük gecikme süreleri, daha fazla veri kapasitesi, enerji ve maliyet verimliliği unsurları ile dikey endüstrilerde ciddi değişimlerin yaşanmasına olanak sağlaması beklenmektedir. Özel cerrahi işlemlerden, otonom araçlara kadar 5G, bu sektörlerin tümünde birkaç adım daha ilerlemeyi vadetmektedir.

DEVLERİN GÜÇ MÜCADELESİ: 5G ile yaşanacak büyük dönüşüm telekomünikasyon sektörüne ilişkin algıyı değiştirmiş ve 5G sistemleri üzerinden büyük devletler arasında çeşitli güç mücadelelerinin yaşanmasına yol açmıştır.

4G İLE UYUMLU: 5G şebekesini bir anda bir ülkenin tüm sathına kurup işletime almak gerçekçi ve ekonomik olmayacağı için işletmeciler 5G'yi önce en yoğun nüfusun yaşadığı yerlerde kısıtlı olarak hayata geçirmektedir. 5G şebekeleri halihazırda kurulu olan 3G ve 4G gibi diğer şebekelerle birlikte çalışmaktadır. Böylece işletmeci talebin yüksek olduğu yerlerde 5G'yi sunmaya başlamıştır.

AĞ TRAFİĞİ ARTTI: Kovid-19 pandemi sürecinde okullarda uzaktan eğitim sistemine geçiş yapılması, çoğu işyerinin çevrimiçi uzaktan çalışması ve Ülkemiz genelinde evde geçirilen zamanda artış yaşanması beraberinde internet ağ trafiğinde talep artışına sebep olmuştur. Sabit altyapının ve mobil şebekelerin hız ve kapasite açısından son kullanıcıların taleplerini kesintisiz karşılayabilmesinin önemi bu süreçte bir kez daha ortaya çıkmıştır. 4.5G abone sayısının artması kullanıcıların daha düşük gecikme ve yüksek hız ihtiyaç ve taleplerini ortaya koymaktadır.

5G İLE BAŞARI: Ayrıca tüketiciler tarafından eğlence ve internet uygulamalarına olan talep ve teknolojinin hızlı gelişimi halihazırda kullanılan şebeke altyapısını yetersiz bırakmaktadır. Teknolojik gelişmeler ile doğru orantılı olarak mobil şebekelerde gelişim sağlanması kaçınılmazdır. Keza 5G sistem kapasitesinin sağlayacağı başarım ölçütleri yüksektir. 5G ile sadece haberleşme sektörünün değil sağlık, ulaşım, enerji, tarım, endüstri gibi birçok sektörün etkileneceği de belirtilmektedir.

AKILLI ŞEHİRLER: 5G'nin kullanım alanları olarak; yüksek hızlı ve düşük gecikmeli internet hizmeti, nesnelerin interneti, uzaktan kontrollü sistemler ve sabit kablosuz erişim hizmeti öne çıkmakla beraber, 5G'nin hızlı ve gerçek zamanlı haberleşme imkanı ile acil durum ve çağrıların ilgililere anında ulaşılmasında, akıllı şehirlerde, yol yüzey durumu, hava şartları, trafik, acil durumu senaryoları, akıllı binaların güvenliklerinin sağlanması, bulut otomasyon sistemlerinin gerçek zamanlı yönetilebilmesi, kısaca hayatın her alanında yer alacağına ilişkin birçok görüş bulunmaktadır.